Felç geçiren İngiliz kadının ülkesine gitmesi için yardım kampanyası

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet kazası sonrası felç geçiren 48 yaşındaki İngiliz kadın turist, ameliyat olmak için ülkesine gitmek istedi. Ancak ambulans uçağı için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan turistin başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan da olumsuz yanıt alması üzerine ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Alanya’ya tatile gelen İngiliz uyruklu Susan Haviland (48), 21 Eylül’de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. Hastanedeki yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland’ın yürüyebilmesi için omurga ameliyatı olması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Haviland, ülkesine dönüp ameliyat olmak istedi.

“Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldı”

Oturamadığı için yolculuk yapamadığını belirten Haviland, ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini ancak bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını ifade eden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye’ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.