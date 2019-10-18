HABER

Felç geçiren İngiliz kadının ülkesine gitmesi için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet kazası sonrası felç geçiren 48 yaşındaki İngiliz kadın turist, ameliyat olmak için ülkesine gitmek istedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet kazası sonrası felç geçiren 48 yaşındaki İngiliz kadın turist, ameliyat olmak için ülkesine gitmek istedi. Ancak ambulans uçağı için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan turistin başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan da olumsuz yanıt alması üzerine ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Alanya’ya tatile gelen İngiliz uyruklu Susan Haviland (48), 21 Eylül’de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. Hastanedeki yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland’ın yürüyebilmesi için omurga ameliyatı olması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Haviland, ülkesine dönüp ameliyat olmak istedi.

“Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldı”
Oturamadığı için yolculuk yapamadığını belirten Haviland, ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini ancak bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını ifade eden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye’ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.

“Türkiye’de anneme çok iyi bakılıyor”
Kızı Chloe Jones ise Türkiye’de annesine çok iyi bakıldığını ancak bir an önce ülkelerine gidip annesini ameliyat ettirmek istediklerini aktardı. Annesinin normal yolculuk yapacak durumda olmadığını anlatan Jones, "Ambulans uçakla götürülmesi lazım. Bunun için İngiliz Konsolosluğu ile görüştük fakat olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine İngiliz yardım sitelerinde destek için kampanya başlattık. 30 bin Sterlini toplamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Yardım bekliyoruz”
Kampanyada şu ana kadar 7 bin 300 Sterlin toplandığını aktaran Jones, "Motosiklet kazası nedeniyle bu hale geldi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Fakat annemin boynu kırıldı ve vücudunu hareket ettiremiyor. Son derece önemli bir omurga ameliyatı için uzman bir hastaneye transfer edilmeyi bekliyor. Yardım bekliyoruz. Bu gerçekleşirse annemin iyileşmesi için bir şansı olacak. Annem ailemizin bel kemiğidir. Güvende olmasını sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdiErdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdi
Erdoğan, yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladıErdoğan, yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.