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Felç hastalarına sinir nakliyle tedavi ümidi doğdu

05.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Avustralya'da sinir nakli yapılan felçli hastalar ellerini ve kollarını yeniden hareket ettirebilmesi felçli hastalar için yeni bir ümit oldu.

Felç hastalarına sinir nakliyle tedavi ümidi doğdu

Avustralyalı bilim insanları felçli hastalara umut olabilecek bir gelişmeye imza attılar. Melbourne'nde bulunan uygulamalı sağlık bilimleri merkezi Austin Health'de yaş ortalamaları 27 olan 13 felçli hastanın sorunlu uzuvlarındaki sinirleri alınarak yerlerine işlevini yitirmemiş sinirler nakledildi. Hastalar, yaklaşık iki yıl süren fizik tedavisinin ardından ellerini ve kollarını yeniden hareket ettirmeyi başardı. Hastaların yardıma gereksinim duymadan yeniden yemek yiyebildiği, su içebildiği, dişlerini fırçalayabildiği, yazı yazabildiği, bilgisyar ya da tekerlekli sandalye kullanabildiği kaydedildi.

Dünyanın en eski sağlık bilimleri dergilerinden biri olarak kabul edilen The Lancet'de yer alan habere göre Natasha van Zyl'in yönetimindeki ekip tarafından uygulanan yöntem olumlu sonuçlar verdi. Haberde cerrahların, sağlıklı sinirleri, felçli kaslardaki sorunlu sinirlerin yerine naklederek, işlevini yitiren el ve kolların yeniden hareket etmelerini sağladığı belirtildi.

Dergiye açıklamalarda bulunan Natasha van Zyl, "Dört uzvu da felçli olanlar için ellerinin yeniden işlemesi önceliklidir" dedi.

Tedavi uygulanan kişilerin boyun omurgalarındaki kırılma nedeniyle felçli duruma düştükleri ve bu nedenle elleri ile kollarını kullanamadıkları belirtildi. Tedavinin başarılı olabilmesi için omuriliğin üst kısmının darbe almamış olması gerektiğine dikkat çekildi. Tedavinin olumlu sonuçlanması halinde hastalar ellerini ve kollarını yeniden hareket ettirebiliyorlar. Habere göre, hastaların hareketlerinin kontrollü ve düzenli hâle gelmesi için ise fizik tedavisi gerekiyor.

dpa/TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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