Felç nedenleri ve tedavisi nedir?

Felç nedenleri arasında genellikle ya beyin kanaması (hipertansiyona bağlı) vardır ya da beyin damar tıkanıklıkları (iskemiye bağlı) vardır.

FELÇ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Çözülmesi gereken sorunlar olarak, işlev görmeyen beyin bölgesi ve sinirlerdeki dejenerasyonun, kronik enflamasyonun, oksidatif stresin, enerji kanallarındaki (meridyen) akışlarının, sinir sistemine ait ek sorunların ve insülin direncinin, öncelikle tespitleri mutlaka yapılmalı ve varolan kişisel tabloya göre sebepler ve arızalar bütüncül (Holistik) olarak çözülmelidir. Aksi takdirde gerçek bir iyileşmeden söz edilemez. Bunun için hastaya Bütüncül bakış açısıyla yaklaşılmalı ve ilaçlı tedaviler yanında tamamlayıcı terapilerden oluşan Kişiye Özel analizlere dayalı bir Kombine tedavi uygulanmalıdır.

HER 3 BEDENİN DE ŞİFALANMASI AMAÇLANIR

Bu amaçla yapılacak analizlerin kapsamlı ve kuantum Enerjisel tam vücut taraması şeklinde, her 3 bedenin de (Fiziksel-Ruhsal-Enerjisel) eş zamanlı olarak şifâlanmasına yönelik olması elzemdir.

Hastanın bağırsak emilimi dahil tüm sistemleri işlevsel olarak taranmalı, varsa mineral (Çinko, Magnezyum, İyot, Koenzim Q10 gibi) ve vitamin ( D3, B1-B3-B12, C, E, A) bozuklukları düzeltilmeli, Ağır metal çökmesi veya toksin birikimi varsa şelasyonla temizlenmeli, antioksidan sistemi düzeltilmeli, asidoz durumunda alkali bedene dönüştürülmeli, Karaciğer detoks gücü artırılmalı ve kalp-damar sağlığı düzeltilmelidir.

Kişisel sonuçlara dayalı olarak hastaya özgü bütüncül ve tamamlayıcı terapilerden kombinasyon belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Böylece hastanın iyileşmesinin yolu açılmış olacaktır.

