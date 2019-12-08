Felç oldu; resim sergisi açtı, şiir kitabı yazdı, motosiklet biniyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde omurilik felci olduktan sonra resim yaparak hayata tutunan Kadir Gökhan Aslan (39), 20 yılda 12 kişisel resim sergisi açtı. Şiir kitabı çıkarıp, kalıcı dövme yapmaya da başlayan Aslan, kendi için küçük engelli aracı da tasarladı. Finike'de, omurilik felci olan Kadir Gökhan Aslan, içsel güçlerini fark ederek hayatına dahil ettiği birçok yetenekle yaşam mücadelesi veriyor. 19 yaşında geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan ve vücudunun yüzde 95'i işlev göremez raporu bulunan Kadir Gökhan Aslan, felç geçirdikten sonraki dönemde içsel güçlerini fark ettiğini söyledi. Annesi Penbe Türkiş (65) ile oturan Kadir Gökhan Aslan, ilk yıllarda çok zorlandığını, alışılması zor olan bu durumla baş etmeyi öğrendiğini anlattı. 'BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEK ZORUNDAYDIM' Felç olduktan sonra komşusu olan arkadaşının çocuğuna yardım etmek için ilk defa boya ve fırçaya dokunduğunu aktaran Aslan, kavrama yeteneği kalmadığı için parmaklarını kullanmakta önceleri çok zorluk çektiğini kaydetti. Resim yapmaya başladıktan sonra 20 yılda 12 kişisel resim sergisi açtığını belirten Aslan, 2007 yılında 'Sırf Hiçbir Şey Sana Benzemiyor Diye' adlı 80 sayfalık şiir kitabını çıkardığını, zaman zaman da kalıcı dövme yaparak kazandığı parayla ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. 1999 yılındaki kazadan sonra engelli yaşamaya mahkum olmasının hayatına nasıl yansıdığını anlatan Kadir Gökhan Aslan, şunları söyledi:

"İlk dönemler bunu kabullenmem çok zordu. İlk birkaç yıl kötü geçti. Daha sonra vazgeçemiyorsun, kabul de edemiyorsun. Bir şekilde devam etmek zorundaydım. Sonra ellerimi çalıştırmak için küçük küçük çizgiler karalarken resim yapmaya başladım. Komşumuzun çocuğunun resimlerine yardım ederken daha da gelişti. Boyayla tanıştım ve resim öyle başladı. Engelliyken çalışmam çok zor. O nedenle çizgi içerikli işlerle ilgileniyordum. Sonra dövme yapmaya başladım. Önce geçici dövmeyle başladım artık kalıcı dövme yapıyorum. Dövme, karakalem portre, bir de o dönemde duygusal ruh haliyle şiirler yazıyordum. Sonra değerlendirmeyi düşündüm. Derlediğim şiirleri kitap olarak bastırdık. İkinci şiir kitabım baskıya hazır hale geldi." HURDALARDAN ENGELLİ ARACI TASARLADI Kendisi için tasarladığı engelli aracından da bahseden Kadir Gökhan Aslan, aracı tasarlamadan önce bozuk olmayan yollarda kısa mesafelere gidebildiğini anlattı. Aslan, "Tekerlekli sandalyeyle belli mesafelere gidebiliyorsunuz. Çok yavaş. Ben de her zaman birilerinden yardım talebinde bulunmamak için hurda parçalardan engelli aracı toparlamaya başladım. Sonra eski bir motosiklet buldum. Topladığım parçaları birleştirdim. Yardım eden arkadaşlarım oldu. O malzemelerden engelli aracı çıkardık. Sandalyemle içine girip daha uzun mesafelere, civar köylere, komşu ilçelere gidebiliyorum. Tabii henüz tam istediğim gibi değil teknik eksiklikleri var. Zamanla yaptığım resimle ya da şiir kitabı geliriyle eksiklerini gidermeyi düşünüyorum. Engelli bazı arkadaşlarım, sorundaşlarım var. Onlar da istiyor böyle bir araç. İmkan verilirse bu araç daha da geliştirilebilir. Birçok engellinin hayatını değiştirebilir. Beni hayata bağladı" dedi.