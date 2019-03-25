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Felçli adam sobadan çıkan yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Felçli adam sobadan çıkan yangında öldü

Düzce'de felçli adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi cezaevi yolu üzerindeki 2 katlı evin üst katında yangın çıktı.

Yangını fark eden evin alt katındaki aile bireyleri, üst katta bulunan İbrahim Hakkı Yüksel'e ulaşamadan dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sobadan çıktığı değerlendirilen yangına müdahale etti.

Eve giren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yapıyor.

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felçli adam itfaiye yangın

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