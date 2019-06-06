Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yaşayan Nefise Tören, genç yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan ve yaşamını 51 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Seyfi Tören'e adeta gözü gibi bakıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Seyfi Tören, 1968 yılında 23 yaşındayken kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sonra felç kaldı.

Daha sonra bacaklarının kangren olması nedeniyle belden aşağısını da kaybeden Tören, 51 yıldır yaşamını yatağa bağımlı şekilde sürdürüyor.

Geride kalan yarım asır içerisinde birçok kez ameliyat geçiren Seyfi Tören'in bu süreçte en büyük destekçisi ise 69 yaşındaki hayat arkadaşı Nefise Tören oldu.

Tören, felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakarken, şu ana kadar her türlü ihtiyacını da eksiksiz yerine getirdi.

Eşinin günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelen Nefise Tören, hayat arkadaşını bir gün dahi kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmedi.

Bir çocuk annesi Tören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin felçli kaldığında çocuğunun henüz 9 aylık olduğunu söyledi.