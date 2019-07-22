Felçli Furkan hidroterapiyle yürüdü

- "En büyük destekçilerim annem, babam, ağabeylerim oldu"

Hidroterapi havuzundaki terapi ve egzersizler sayesinde yıllar sonra ilk kez bacaklarını hisseden Altunışık, desteksiz yürümeye başladı.

Yakınlarının tavsiyesiyle 8 yıl önce özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi ile hidroterapi gören Altunışık, yürüme umudunu hiç kaybetmedi.

Yürüyemediği için il dışında çeşitli hastanelere götürülen, Erzurum'da da bir süre fizik tedavi gören Altunışık, bu sürede güreşçi ağabeylerinin antrenmanlarına da katılıp, minderde oturduğu yerden spor yaparak hayata tutunmaya çalıştı.

Furkan Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken yürüyemediği ve arkadaşlarıyla oynayamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Tedavi için İstanbul ve farklı yerlerde hastanelere gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Altunışık, İstanbul'daki doktorlarının önerisi üzerine Erzurum'da fizik tedavi görmeye başladığını dile getirdi.

Kentte yaklaşık 10 yıldır özel bir merkezde fizyoterapi ve hidroterapi gördüğünü belirten Altunışık, şöyle konuştu:

"Yıllarca ailemin desteğiyle işlerimi yapabildim. Fizyoterapi ve hidroterapiyle tanışmadan önce hiç ayakta duramaz ve yürüyemezdim. Allah'a şükür artık engelleri aştım. Hidroterapist Buğra hocamla suda yaptığımız terapi ve egzersizler çok verimli geçti. Artık kimseye ihtiyacım olmadan desteksiz adım atıp yürüyebiliyorum."

Hastalığı döneminde en büyük destekçilerinin annesi, babası ve ağabeyleri olduğunu ifade eden Altunışık, "Babam hep yürümemi ve bakkaldan ekmek almamı hayal ederdi. Şimdi hem kendi hayallerimi hem de babamın hayallerini gerçekleştirdim." dedi.