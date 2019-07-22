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Felçli Furkan hidroterapiyle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Erzurum'da 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu yürüyemeyen 19 yaşındaki Furkan Altunışık, hidroterapi havuzundaki tedaviyle yıllar sonra destek almadan adım attı - Furkan Altunışık: - "Babam hep yürümemi ve bakkaldan ekmek almamı hayal ederdi. Şimdi hem kendi hayallerimi hem de babamın hayallerini gerçekleştirdim" - Baba İsmail Altunışık: - "Furkan, azmi, ağabeylerinin desteği, fizik tedavi ve hidroterapi sayesinde artık yürüyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu yürüyemeyen 19 yaşındaki Furkan Altunışık, hidroterapi havuzunda yaptığı egzersizler sayesinde yıllar sonra destek almadan ilk adımlarını atmayı başardı.

Tortum ilçesinde oturan 19 yaşındaki Furkan Altunışık, 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu felçli kaldı.

Yürüyemediği için il dışında çeşitli hastanelere götürülen, Erzurum'da da bir süre fizik tedavi gören Altunışık, bu sürede güreşçi ağabeylerinin antrenmanlarına da katılıp, minderde oturduğu yerden spor yaparak hayata tutunmaya çalıştı.

Yakınlarının tavsiyesiyle 8 yıl önce özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi ile hidroterapi gören Altunışık, yürüme umudunu hiç kaybetmedi.

Hidroterapi havuzundaki terapi ve egzersizler sayesinde yıllar sonra ilk kez bacaklarını hisseden Altunışık, desteksiz yürümeye başladı.

Artık ağabeyleriyle güreş antrenmanlarına ayakta katılan azimli genç, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "En büyük destekçilerim annem, babam, ağabeylerim oldu"

Furkan Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken yürüyemediği ve arkadaşlarıyla oynayamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Tedavi için İstanbul ve farklı yerlerde hastanelere gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Altunışık, İstanbul'daki doktorlarının önerisi üzerine Erzurum'da fizik tedavi görmeye başladığını dile getirdi.

Kentte yaklaşık 10 yıldır özel bir merkezde fizyoterapi ve hidroterapi gördüğünü belirten Altunışık, şöyle konuştu:

"Yıllarca ailemin desteğiyle işlerimi yapabildim. Fizyoterapi ve hidroterapiyle tanışmadan önce hiç ayakta duramaz ve yürüyemezdim. Allah'a şükür artık engelleri aştım. Hidroterapist Buğra hocamla suda yaptığımız terapi ve egzersizler çok verimli geçti. Artık kimseye ihtiyacım olmadan desteksiz adım atıp yürüyebiliyorum."

Hastalığı döneminde en büyük destekçilerinin annesi, babası ve ağabeyleri olduğunu ifade eden Altunışık, "Babam hep yürümemi ve bakkaldan ekmek almamı hayal ederdi. Şimdi hem kendi hayallerimi hem de babamın hayallerini gerçekleştirdim." dedi.

Altunışık, engellilerin sosyal hayatta daha çok yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Engellilere yönelik dernek kurduğunu da belirten Altunışık, hazırlayacağı projelerle engellileri sosyal hayata kazandırmak için çalışacağını kaydetti.

- "Tek hayalim oğlumun yürümesiydi"

Baba İsmail Altunışık da oğlunun yürümesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Furkan işlerini sürünerek bizlerin yardımıyla yapardı. Azmi, ağabeylerinin desteği, fizik tedavi ve hidroterapi sayesinde artık yürüyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek hayalim oğlumun yürümesiydi. Allah'a şükür hayalim gerçekleşti. Furkan'ın yürüdüğünü görünce dünyalar benim oldu." ifadelerini kullandı.

Hidroterapist Muhammet Buğra Atmaca da hidroterapinin, suyun iyileştirici gücünün fizik tedavi amacıyla kullanıldığı bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Atmaca, "Furkan önceden desteksiz yürüyemezdi ve denge problemi vardı, 30 derecelik suda yapılan egzersizlere kasları çalıştırıp bu sorunları aştık. Artık daha rahat ve dengeli adımlar atarak yürüyebiliyor." diye konuştu.

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