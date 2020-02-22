Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar

Kızıltepeli 55 yaşındaki Latife Damar, 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ve 16 yaşındaki Rojin Öney yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Sedye ile Kızıltepe Devlet Hastanesine gelen yaralılar çeşitli cerrahi operasyonlardan sonra fizik bölümüne sevk edildi. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde 4 aylık egzersiz ve fizik tedavisinden sonra her üçü de yeniden yürümeye başladı. Uzun bir aranın ardından ilk adımlarını attılar, yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.

Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Latife Damar, “Ben damdan düştüm. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine geldim. Ameliyat oldum, Hilmi hoca beni ameliyat etti. Allah’a çok şükür ben burada fizik tedavi gördüm. Allah’a şükür sedyeyle geldim, yürüyerek çıktım. Şimdi çok iyiyim” dedi.

Hastaneye baygın bir şekilde getirildiğini anlatan 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ise “Felçli geldim, yatalaktım. Elhamdülillah şimdi yürüyebiliyorum. Çok şükür bastonumla eve gidebiliyorum” ifadesini kullandı.

Bir apartman dairesinin 3’üncü katındaki balkondan düşerek yürüme yetisini kaybeden 16 yaşındaki Rojin Öney de geçirdiği iki ameliyat ve 4 aylık fizik tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve çok iyi olduğunu belirtti.