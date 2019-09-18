Felçli gencin adım atma sevinci

Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşerek omuriliği zedelenen ve felç kalan genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedaviyle yeniden adım atabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Andırın ilçesinde, kayalıklardan düşerek omuriliği zedelenen ve yatağa bağımlı kalan 16 yaşındaki Ahmet Yağız Demirci, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan yürüme robotu, hidroterapi, fizik tedavi ve elektro terapi tedavilerini aynı anda alan Demirci, kısa sürede ayağa kalktı.

Tedavisinin ardından açıklamada bulunan Demirci, kazadan sonra oturma yetisini dahi kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce geçirdiğim kaza beni yatağa mahkum bıraktı. Göğsümden altını hissetmiyordum. Hayatım boyunca böyle kalacağımı düşünürken geldiğim bu hastanede hayata yeniden sıkı sıkı bağlandım. Şu an sol bacağımın diz hizasına kadar ve sağ bacağımın dizden yukarısına kadar hissetmeye başladım. Hepsinden önemlisi ayağa kalktım, destekle de olsa adım atabiliyorum."