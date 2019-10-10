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Felçli hasta 6 ayda yürümeye başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde felç kalan 58 yaşındaki Osman Özcan, fizik tedavi sayesinde 6 ayda yürümeye başladı.Çiftçilik ve pazarcılık yapan Özcan, 6 ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Felçli hasta 6 ayda yürümeye başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde felç kalan 58 yaşındaki Osman Özcan, fizik tedavi sayesinde 6 ayda yürümeye başladı.
Çiftçilik ve pazarcılık yapan Özcan, 6 ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 46 yıldır sigara içen ve KOAH hastası olan Özcan, rahatsızlığı ve sonrasındaki tedavi süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce nöroloji doktoruna geldiğimde beyne giden iki ana damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Sigarayı bırakmam gerektiğini söylediğinde ise yine içtim. Beyin kanaması geçirdim ve uzun süre yoğun bakımda kaldım. 6 ay önce de tarladaki evimizde fenalaşınca yerimden kalkamadım. Felçli bir halde geldiğim Özel Biga Can Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi görmeye başladım. Hastane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ekibine, Fizyoterapist Bilge hanıma çok şükür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular. Haftanın 3 günü tedaviye geliyorum ve yürümeye başladım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Felçli hasta 6 ayda yürümeye başladı

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