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Felçli hastaların hayatına ışık tutacak projeler üretecekler

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

KTÜ ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK'ın da desteğiyle düzenlenen "Bilim Şenliği"nde, felçlilere yönelik çalışma ortaya konulması amacıyla "Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirme Yarışması" yapılacak - KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Önder Aydemir: - "Amacımız, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, geleceğin önemli teknolojik çalışmaları arasında gösterilen sinir bilimi ve beyin bilgisayar arayüzü alanındaki farkındalıklarını artırmak"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde, TÜBİTAK'ın da desteğiyle düzenlenen "Bilim Şenliği" kapsamında, "Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirme Yarışması" gerçekleştirilecek.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Önder Aydemir koordinatörlüğünde, 22-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya, ülke genelindeki üniversitelerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilecek.

Felçli hastalara yönelik teknolojik fikirlerin gelişmesinin beklendiği yarışmaya başvurular "www.trabzonbilimsenligi.com" web sitesi üzerinden 10 Ekim Çarşamba saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

- "Felçli hastaların hayatlarına ışık tutacak özgün projeler istenecek"

Önder Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da düzenlenecek etkinliğin 5 gün süreceğini söyledi.

Yarışma kapsamında katılımcı gruplara alanında uzman kişilerce 2 gün teorik ve pratik eğitimler verileceğine işaret eden Aydemir, "Ardından katılımcıların ALS gibi felçli hastaların hayatlarına ışık tutacak özgün projeler üretmeleri istenecektir. Final gününde de önceden belirlediğimiz kriterlere göre yarışmada dereceye girenlere ödüller verilecek." ifadesini kullandı.

Aydemir, etkinliğin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Amacımız üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, geleceğin önemli teknolojik çalışmaları arasında gösterilen sinir bilimi ve beyin bilgisayar arayüzü alanındaki farkındalıklarını artırmak, ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine de katkıda bulunmak istiyoruz."

- "Yerli ve milli beyin bilgisayar arayüzü ürünlerimiz olacaktır"

Etkinliğin ardından güzel sonuçların ortaya çıkacağına inandığını vurgulayan Aydemir, bu teknolojik gelişmeler ile ALS gibi rahatsızlıkları bulunanların çevreleri ile iletişim kurabileceğini, onlara isteklerini iletebileceklerini, hatta bir bilgisayarı, tekerlekli sandalyeyi veya robotik kolu hareket ettirebileceklerini söyledi.

Aydemir, Türkiye'nin bu teknolojik gelişmelerde geri kalmayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 10 yıldır bu konular üzerinde çalışan ve prestijli dergi ve sempozyumlarda onlarca makalesi olan bir bilim adamı olarak bu teknolojinin 2-3 yıl içinde ticari ürünlere dönüşeceğini öngörüyorum. TÜBİTAK ve KTÜ'nün de destekleri ile bu teknolojik gelişmelerde ülkemiz geri kalmayacak, dünyaya paralel olarak yerli ve milli beyin bilgisayar arayüzü ürünlerimiz olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Bilim Şenliği Dr. Öğretim Üyesi Önder Aydemir KTÜ Trabzon

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