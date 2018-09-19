Felçli hastanın daralan beyin damarı, 15 dakikada ameliyatsız açıldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde, felçli Osman Aksoy (70), yüzde 95 oranında daralan beyin damarının ameliyatsız, 15 dakikalık anjiyografik yöntemle açılmasıyla sağlığına kavuştu.

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yaşayan Osman Aksoy, 8 ay önce rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılınca beyin damarının daraldığını öğrendi. Siirt Devlet Hastanesi'nde 3 ay tedavi gören Aksoy, beyin damarının yüzde 95'inin daralması nedeniyle felç geçirdi. Aksoy, bunun üzerine, 13 Eylül'de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahale ettiği Aksoy'un beyin damarı, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde Doç. Dr. Hakkı Şimşek ve ekibi tarafından ilk kez yapılan anjiografik yöntemle 15 dakikada ameliyatsız açıldı.

Anjiografik yöntemin, beyin damarları hastalıklarında felç geçirilmesinin veya beynin krizinin önlenmesi için yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Şimşek, "Tedavi yöntemlerine gelecek olursak kılavuzlarımız genellikle cerrahi tedaviyi kapalı yöntemi önünde tutmakla beraber yaşı yüksek hastalarda ve riskli hastalarda kapalı yöntemle uygulamayı cerrahi alternatif olarak önlemektedir. Bunun da şartlarından biri, çok deneyimli merkezlerde yapılabilmesidir. Çünkü kapalı ya da cerrahi yöntemle tedavi etmeye çalışırken işlemlere bağlı hasta, felç geçirebilir. Dolayısıyla deneyimli merkez şartı var kılavuzlarda. Biz de bu hastamıza deneyimli ekip arkadaşlarımızla müdahale ettik. En son yaptığımız bu müdahalede de yaklaşık 15 dakikalık kısa bir süre de beynin damarını filtre dediğimiz cihazı yerleştirme ve öncesinde balon yapma ile stent yerleştirme dahildir" diye konuştu.

'YÜKSEK DENEYİMLİ MERKEZLERDE YAPILMASI ŞART'

Bu işlemi Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde sıfır maliyetle yaptıklarını belirten Doç. Dr. Şimşek, özel hastanelerde aynı müdahale için 10- 15 bin lira istendiğini söyledi. Hem maliyet hem de yüksek deneyim gerektirdiği için Diyarbakır'da sadece Kalp Hastanesi'nde bu müdahalenin yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Şimşek, "Teknik olarak başka hekimler de yapabilir ama işleme bağlı felç geçirme riski yüksek. Bu damara müdahale için kitapların koyduğu şart, yüksek deneyimli merkezlerde yapılmasıdır. İşleme bağlı 100 hastadan 3'ten daha az felç geçirme tecrübesi olan merkezlerde 15 dakika gibi kısa sürede bu işlemi başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız, kılavuzların ve kitapların belirttiği merkezlerden biri olduğumuzun kanıtıdır" dedi.

Siirt'ten gelen hastaları Osman Aksoy'un önce kalbini besleyen damarını sonra ise beynini besleyen damarını açtıklarını anlatan Doç. Dr. Hakkı Şimşek, "Beyin damarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece kalp hastanesinde açılmaktadır. Bu hastaların bizim merkezimiz yerine büyükşehirlere gitmeleri hem kendileri hem de yakınlarına eziyet ve mali açıdan çok büyük yük olmaktadır. Konaklama ve uçak masrafları ile hastanelerin talep ettikleri ücretler çok ciddi maliyete sebeptir. Bu da hastaları zor duruma düşürmektedir. Bölgede böyle bir hizmetin bu kadar deneyimli bir şekilde verilebilmesi çok önemlidir" diye konuştu.

Osman Aksoy'un oğlu Abdulselam da babasının 8 ay önce felç geçirdiğini ve Diyarbakır'a sevk edildiğini belirterek, "Diyarbakır'a getirdik. Burası bize daha rahat geldi. Siirt buraya yakın en azından. İstanbul'a gitseydik eğer biz perişan olacaktık. İlk önce kalp damarlarını açtılar ardından beyin damarlarını. Bu süreçte doktorlar elinden geleni yaptı" dedi.

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