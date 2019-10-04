Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 56 yaşındaki felçli hastanın daralan üç beyin damarı birden literatürde ilk kez ameliyatsız şekilde anjio ile açıldı. SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan felçli hasta Hüseyin Özçömlekci’nin (56) daralan 3 beyin damarı literatürde ilk kez ameliyatsız bir şekilde anjio ile açılarak sağlığına kavuşturuldu. SÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, beyin damar hastalıklarının, dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve yaşla birlikte de sıklığının artıran bir hastalık olduğunu söyledi. Felcin beyin damar hastalıklarına bağlı olarak bir veya birkaç damarın ani olarak tıkanmasının o bölgenin fonksiyonlarını kaybetmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu kaydeden Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk, “Gerçekten çok büyük değişiklikler özürlülükler yaratan ve bazen de ölümüne neden olan bir durumdur. Hastalığın oluşmasında risk faktörlerinin başında, hipertansiyon, sigara, kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kan yağlarında artış, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite geliyor. Hastalığın tanınmasında en sık ortaya çıkan belirtiler, ani olarak ortaya çıkan konuşma bozukluğu, bir tarafta yani kol veya bacakta kuvvet kaybı, duyu kaybı, yüzde asimetri bozukluğu diyebiliriz” diye konuştu.

"İnme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporlarına göre 40 bin kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “İnme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir ki biz bunu ’Zaman Beyindir’ şeklinde ifade ederiz. Yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir. Bu nedenle de ilk 4 buçuk saat içinde hastaneye ulaşabilme çok önemlidir. Tedavi ne kadar erken yapılabilirse başarı şansı o kadar artmaktadır. Hastalık belirtileri ortaya çıktığı zaman kişinin ya da yakınında bulunan aile bireylerinin hiç beklemeden en kısa zamanda hemen 112 ile temasa geçmeleri gerekiyor. Çünkü ambulans komuta kontrol merkezleri, hastaların ihtiyacına göre nerede tedavi edilebileceğini biliyor. O şehirde bu inme tedavisini yapabilen hangi merkezler uygunlar mı bunu en iyi bilen 112’nin komuta merkezleridir” dedi.

Beyin damar hastalıklarının tedavi yöntemlerinden söz eden Prof. Dr. Öztürk, “Hastanemizde başarıyla uygulanan bir yöntem olan damar içi intravenöz, trombektomi tedavi dediğimiz yani pıhtıyı verdiğimiz bir ilaçla yok etmeye ve eritmeye yönelik tedavidir. Bu en temel tedavimiz 10 seneyi aşkın bir süredir, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bu tedavi yöntemini uyguluyoruz. Sadece bu tedaviyle kalmıyoruz. Bunun daha da ötesi intravenöz tedavinin yeterli olmadığı hastalarda damar içine girerek direkt olarak pıhtının dışarıya alınması ya da damar içine ilacın verilerek pıhtının eritilmesi yöntemleri var bunlar tabii ki daha özel eğitim ve olanaklar gerektiriyor ve biz hastane olarak bu olanaklara sahibiz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı olarak inmeyle uğraşan arkadaşlarımız, bu işlemleri yapabiliyor. Kadromuzda bu konuda eğitim almış ve bu işlemleri başarıyla yapabilen çok değerli nörolog ve radyolog arkadaşlarımız bulunuyor. Aslında sadece Konya’ya değil çevre illere ve bölgemize hizmet vermekteyiz. Biz, son derece ve fedakarca ekip olarak hastaları bekliyoruz. Beyin damar hastalıklarının sadece akut döneminde değil, diğer kronik tıkanma ve darlıklarında da gerekli girişimsel işlemleri çağa uygun bir şekilde başarıyla uygulamaktayız. Tedavide uygulanan işlemler özel eğitimler almayı gerektiriyor. Nöroloji alanındaki hekimler olarak bu işlemi yapabilen eğitimli arkadaşlarımızın sayısının artması içinde bir eğitim seferberliği içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.