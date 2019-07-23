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Felçli kedi, Hülya öğretmen sayesinde hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı tutmayan ve arka ayaklarını kullanamayan sokak kedisi, öğretmen Hülya Ağar'ın şefkatiyle hayatta kalmayı başardı - Kedinin yerde sürünerek hareket etmeye çalıştığını ve bu duruma çok üzüldüğünü belirten Hülya öğretmen, hayvanseverlerden yürüteç istiyor - Öğretmen Hülya Ağar: - "Her gün banyosunu yaptırıyoruz. Kediye aynen çocuk gibi bakıyoruz"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da otomobilin çarpması sonucu felç kalan ve arka ayaklarını kullanamayan sokak kedisi, öğretmen Hülya Ağar'ın şefkatiyle hayata tutundu.

Perşembe ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hülya Ağar, geçen yıl bir otomobilin sokak kedisine çarptığını fark etti.

Yaralı haldeki kediyi ilçedeki bir veterinere götüren Hülya Ağar, tedavisini yaptırdı.

Daha sonra kedinin belden aşağısını ve arka ayaklarını kullanamayacağını öğrenen öğretmen Ağar, hayvanı evine getirerek burada bakımını üstlendi.

Hülya öğretmen, her gün hayvanın altını bezlemeyi ve karnını doyurmayı ihmal etmezken, kediye adeta bebek gibi bakıyor.

Ağar, "Pamuk" adını verdiği kedinin düzenli şekilde aşılarını da yaptırıyor.

İki çocuk annesi Hülya Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın çarptığı kediyi tedavi için veterinere götürdüğünü söyledi.

Kedinin tedavisini yaptırdığını ancak belden aşağısını ve arka bacaklarını kullanamadığı için veterinerin hayvanı uyutma önerisinde bulunduğunu anlatan Ağar, "Ancak ben buna izin vermeyerek kediyi kendi evime getirdim. Kedinin yaklaşık bir yıldan beri bakımını yapıyorum." dedi.

Kedinin tuvalet ihtiyacını zorlukla giderdiğini aktaran Ağar, bunun için kediyi çocuk bezi ile bezlediğini ve her gün düzenli olarak banyosunu yaptırdığını ifade etti.

"Kediye aynen çocuk gibi bakıyoruz." diyen Ağar, kedinin yerde sürünerek hareket etmeye çalıştığını ve bu duruma çok üzüldüğünü vurgulayarak, hayvanseverlerden yürüteç talebinde bulundu.

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