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Felçli Kişilere Yardımcı Olması Beklenen Teknoloji

21.11.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin dalgalarını inceleyerek, felçli kişilere yazma ve diğer işlerini yapmada yardımcı olan beyin bilgisayar arayüzü teknolojisiyle ilgili araştırmalar gelişerek devam ediyor

Beyin dalgalarını inceleyerek, felçli kişilere yazma ve diğer işlerini yapmada yardımcı olan beyin bilgisayar arayüzü teknolojisiyle ilgili araştırmalar gelişerek devam ediyor.

Araştırmaya dahil olan katılımcılardan biri zihninde birşeyler yazdığını hayal ediyor ve beynindeki dalgalar bir alıcı tarafından takip edilerek, sanal bir kalem yardımıyla yazıya dökülüyor.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Jaimie Henderson, “Uzuv hareketini kontrol eden beyin sinyallerinin, kişinin felç olmasından yıllar sonra bile var olduğunu fark ettik. Bu oldukça beklenmedik ve inanılmaz bir olay” diyor.

Bir ortak araştırma girişimi olan BrainGate’de çalışan Henderson ve diğer uzmanlar, el yazısıyla ilgili beyin faaliyetini başarılı bir şekilde deşifre etmeyi başardı. Araştırmacıların hedefi, bedensel hareketleri kısıtlanan kişilerin daha hızlı iletişim kurabilmelerini sağlamak.

Araştırmaya katılanlar arasında, Henderson’ın yakından gözlemlediği, çöp atarken düşerek felç geçiren eski bir itfaiyeci de var.

Dr. Henderson, “On yıldan fazla bir süredir felçli bir şekilde yaşıyor. Artık o da ekibimizin çok değerli ve vazgeçilmez bir parçası” diyor.

BCI olarak da adlandırılan, beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi birçok araştırma grubu ve teknoloji firmasının odaklandığı bir konu haline geldi. Bu teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için henüz erken, ancak insanlığa sağlayabileceği katkının alanı çok geniş.

Beş günlük egzersizlerin ardından araştırmanın katılımcısı bir dakikada 90 karakter yazabildi. Araştırmayı yürüten Braingate ekibinden yapılan açıklamaya göre bu, BCI teknolojisinde kayıtlara geçen yeni bir rekor niteliğinde.

Dr. Henderson, “Çığır açan gelişmeler sayesinde beynin hareket sinyalleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. İleride karar verme fonksiyonuyla ilgili yeni bulgulara bile ulaşabiliriz” diyor.

Beyin implantları yaygınlaşıyor. Araştırmaların sonucunda, hedef, bu teknolojilere en çok ihtiyacı olan kişilerin erişebilmesini sağlamak.

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