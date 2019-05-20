Felçlilerin omuriliklerine pil yerleştirerek ayağa kalkabilmeleri için umut oldu

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- PAMUKKALE Üniversitesi Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, omurilik felçlisi hastalara dünyada az sayıda merkezde uygulanan tedaviyi Türkiye'de başlattı. Hastaların omuriliklerine ameliyatla pil yerleştiren Prof. Dr. Gürses, "Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanı sıra, idrar ve tuvalet kontrollerinin yeniden sağlanmasıyla yaşam konforlarını olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, omurilik felçlilerinin yeniden yürüyebilmesi için Türkiye'de çığır açacak bir uygulamaya başladı. İsviçre, ABD, İngiltere, Avusturya, Hindistan ve Çin'deki az sayıda merkezde uygulanan 'pil tedavisi', Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses öncülüğünde Türkiye'de hayata geçirildi.

Prof. Dr. Gürses, hastaların omuriliklerine yerleştirilen pil sayesinde, omuriliğe elektriksel uyarılar verildiğini, bu uyarıların sinir sistemini harekete geçirip, engelli bireyin yeniden yürümesini sağladığını anlattı. Prof. Dr. Gürses, omurilik felcinin yaşam konforunu düşüren bir hastalık olduğunu, bu hastaların hayatlarının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyeye mahkum geçirdiğini söyledi.

Tedavi sayesinde omurilik felci geçiren kişilerin sağlığına kavuşabileceğini belirten Prof. Dr. Gürses, şunları söyledi:

"Artık omuriliğe yerleştirilen pillerle, bu hastaların tekrar ayağa kalkmasını sağlıyoruz. Bu şekildeki tedaviyle bir hastamız artık yürüyebiliyor. Dünyada sadece altı merkezde yapılan bir tedavi. Ülkemizde biz ilk uygulamasını gerçekleştirdik. Omurilik gerçekten hem elektrik hem de kimyasal olarak çalışan ve ritim sağlayan bir sinir yapısı. Bu pil tedavisi tamamen doğru bir yaklaşım. Bu hastalar için de müthiş bir destek sağlıyor. Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanı sıra, idrar ve tuvalet kontrollerinin yeniden sağlanmasıyla yaşam konforlarını olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi."

'HASTALAR İÇİN UMUT OLUYOR'

Prof. Dr. Gürses, 2 yıllık bir ön fizik tedavisinin ardından pil tedavisini uygulanabileceğini, tedavinin bütün hastalarda yüzde 100 başarılı olma garantisinin bulunmadığını belirterek, "Her hastanın hasar düzeyi birbirinden farklıdır. Bütün hastalar için çok büyük bir umut ama tedavi için hastanın durumuna göre karar verilmeli. Çok yakın bir süreçte çok sayıda hastaya erişmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Hastaları, hayatlarını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmekten, günlük hayatlarına, sosyal yaşamlarına hatta işlerine geri dönmelerini sağlayacak çok büyük bir tedavi yaklaşımı olduğunu paylaşmak isterim" diye konuştu.

AYAĞA KALKAMIYORDU, 6 AY SONRA KOŞMAYI HEDEFLİYOR

Pil tedavisinin uygulandığı ilk hasta olan Atilla Atilla (45), omurilik zarındaki iltihaplanma nedeniyle 2 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu bu sürede 8 ameliyat geçirdiğini söyledi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, pil tedavisiyle ayağa kalkmaya başladığını anlatan Atilla, "Ameliyatla omuriliğime pil takıldı. İki aydır tedavi görüyorum. Eskiden bacaklarımı kımıldatamıyordum. Şimdi ayağa kalkabiliyorum. Güçlükle de olsa adım atmaya başladım. Fizik tedavim de devam ediyor. Doktorum bir yıl sonra ayağa kalkabileceğimi söyledi. Ancak bu konuda çok azimliyim. Altı ay sonra ayağa kalkmayı ve özgürce tek başıma yürümeyi hedefliyorum. Tekerlekli sandalyeden kurtulup, özgürce koşmak istiyorum" diye konuştu.