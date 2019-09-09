Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

Gaziantep’te yaşayan Tülay Demir, felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı. Demir, kısa sürede öğrendiği bakır işi sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de kendi iş yerini açtı.

Gaziantep’te yaşayan Tülay Demir, yüzünün sol tarafını ve vücudunun bazı noktalarını etkileyecek şekilde felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ve doktorların sürekli ellerini hareket ettirmesini istediği Demir, bakır işleme kursuna giderek işin ustası oldu. İşinde kısa sürede başarılı olan Demir, hem sağlığına kavuştu hem de yaptığı bakır işlemelerden kazandığı parayla kendi iş yerini açtı. Yaptığı ürünleri Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasına satan 60 yaşındaki Demir, bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

“Felç geçirince hareket etmek için bakır işine girdim”

Bakır işlemeye başlama hikayesinden bahseden Tülay Demir, “Ben yıllar önce bir hastalık geçirdim. Sol tarafımdan felç geçirdim, yüz felci oldum. Doktorlar özellikle ellerimi hareket ettirmemi istedi. Ben de ondan sonra bakır işleme işine girdim. Sonrasında da işi öğrenip kısa süre içerisinde başlayınca tam bana göre olduğunu gördüm. Bu işe başladıktan sonra hastalığımda düzeldi. Sağlığıma da kavuştum. O yüzden şu an çok mutluyum, ömrümün sonunda kadar da devam ettireceğim bu işi” dedi.