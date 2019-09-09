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Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan Tülay Demir, felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı.

Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

Gaziantep’te yaşayan Tülay Demir, felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı. Demir, kısa sürede öğrendiği bakır işi sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de kendi iş yerini açtı.
Gaziantep’te yaşayan Tülay Demir, yüzünün sol tarafını ve vücudunun bazı noktalarını etkileyecek şekilde felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ve doktorların sürekli ellerini hareket ettirmesini istediği Demir, bakır işleme kursuna giderek işin ustası oldu. İşinde kısa sürede başarılı olan Demir, hem sağlığına kavuştu hem de yaptığı bakır işlemelerden kazandığı parayla kendi iş yerini açtı. Yaptığı ürünleri Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasına satan 60 yaşındaki Demir, bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

“Felç geçirince hareket etmek için bakır işine girdim”
Bakır işlemeye başlama hikayesinden bahseden Tülay Demir, “Ben yıllar önce bir hastalık geçirdim. Sol tarafımdan felç geçirdim, yüz felci oldum. Doktorlar özellikle ellerimi hareket ettirmemi istedi. Ben de ondan sonra bakır işleme işine girdim. Sonrasında da işi öğrenip kısa süre içerisinde başlayınca tam bana göre olduğunu gördüm. Bu işe başladıktan sonra hastalığımda düzeldi. Sağlığıma da kavuştum. O yüzden şu an çok mutluyum, ömrümün sonunda kadar da devam ettireceğim bu işi” dedi.

Pek çok ürün yapıp satıyor
Yaptığı ürünler hakkında da bilgi veren Demir, “Bu işe başladığımdan beri çaydanlık, kapaklı sahanlar, pilavlık bakır tabaklar, ayran bardakları, sürahi ve sipariş üzerine isteğe göre pek çok ürün yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İşlediği bakır eşyaları Türkiye ve dünyada pek çok noktaya sattığını açıklayan Demir, “Özellikle Almanya’ya çok ürün satıyorum. Türkiye’nin farklı noktalarında ve özellikle Karadeniz Bölgesi’ne ürün gönderiyorum. Yani siparişe göre her yere gönderim yapıyorum. Evlere, ev hanımlarına da satış yapıyorum” diye konuştu.

Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

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