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Felipe Melo'dan sürpriz Survivor Evrim Keklik paylaşımı! Desteğini esirgemedi

03.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo, Survivor yarışmacısı Evrim Keklik için sürpriz bir paylaşımda bulundu. Galatasaraylı olduğu bilinen ve geçtiğimiz günlerde yarışma sırasında; "Bir kişiyle tanışma şansınız olsaydı bu kim olurdu?" sorusuna Evrim Keklik, "Fatih Terim. Hiç tanışamadım. Çok isterim." şeklinde yanıt vererek, Galatasaraylı taraftarların kalbini kazanmıştı. Eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo'da başarılı yarışmacıya desteğini esirgemedi.

Felipe Melo'dan sürpriz Survivor Evrim Keklik paylaşımı! Desteğini esirgemedi

Survivor 2022 yarışmasında zorlu bir yıl geçiren ve her hafta neredeyse eleme potasında yer alan Evrim Keklik için sevenleri destek vermeye devam ediyor. Birçok kişinin desteğinin yanı sıra, eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo'nun da kalbini kazanan Evrim Keklik için, flaş bir destek paylaşımı geldi.

"DESTEĞİMİZ ADADAKİ ASLANLA!"

Eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle Evrim Keklik'e destek oldu.

melo

Yarışma sırasında; "Bir kişiyle tanışma şansınız olsaydı bu kim olurdu?" sorusuna Evrim Keklik, "Fatih Terim. Hiç tanışamadım. Çok isterim." şeklinde yanıt vermiş ve tüm Galatasaraylı taraftarların kalbini kazanmıştı. Evrim Keklik, birçok Galatasaraylı taraftarın desteğini almasının yanı sıra bu desteğe katılanlara eski Galatasaraylı Felipe Melo'da eklendi. Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Evrim Keklik'e destek oldu.

evrim keklik melo

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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