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Felipe Melo'dan Yıldırım Demirören'e olay sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.03.2019 07:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Türk futbolunun kanseri istifa etti" notunu düştü.

Felipe Melo'dan Yıldırım Demirören'e olay sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da oynadığı dönemde Yıldırım Demirören'e sık sık tepki gösteren ve kupa törenlerinde elini sıkmayan Melo, Demirören'in istifa kararının ardından şoke eden ifadeler kullandı.

Melo, sosyal medyada Demirören'in elini sıkmadığı fotoğrafını paylaştı ve 'Tanrı'ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti' ifadelerini kullandı.

İşte Felipe Melo'nun yaptığı paylaşım;

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Galatasaray felipe melo Spor Toto Süper Lig instagram yıldırım demirören tff

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Elin adamı ne mal olduğunu biliyor bizimkiler 8 sene beklemis gitmesini.
helal lan sana melo
helâl olsun çok doğru konuşmuş
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