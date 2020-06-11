Fellah köftesi tarifi: Yapımı pratik, ölçüsü tam!

Lezzetinin yanı sıra doyurucu bir yemek olan fellah köftesi tarifi, Türkiye’nin farklı yerlerinde yapılsa da Adana ile özdeşmiş bir yöresel yemektir. Fellah köftesi tarifini irmiksiz olarak hazırladık. Adana usulü fellah köftesi tarifi için malzeme listesine bir su bardağı irmik ekleyebilirsiniz.

FELLAH KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

Bir su bardağı un

2,5 su bardağı sıcak su

Bir yumurta

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı baharatlar

Fellah köftesi sosu için:

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Bir adet rendelenmiş domates

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

FELLAH KÖFTE YAPIMI

Derin bir kabın içine bulguru ve sıcak suyu alın.

Kabın ağız kısmını bir kapak ya da streç film ile kapatın.

Bulgurlar şişene kadar beklemelisiniz.

Bulgurlar şiştikten sonra içine yumurtayı ve salçaları ekleyin.

Kabın içine yavaş yavaş unu da aktarıp yoğurma işlemine başlayın.

Yoğurma sırasında içine tuzu ve kullanmak istediğiniz baharatları da katın.

Tüm malzemeler bütünleşene kadar yoğurun.

Hamur hazır hale geldikten sonra elinizi çok hafif suyla ıslatın.

Hamurdan minik parçalar koparın. Orijinal fellah köftesinde fındık büyüklüğünde parçalardan hazırlanır köfteler. Sizler köfte büyüklüğünü kendinize göre boyutlandırabilirsiniz.

Minik bir parça aldığınız hamuru avuç içinizde yuvarlayın.

Sonra orta kısmına parmağınızla bastırın.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Minik köftelerin birbirine yapışmaması için hafif bir şekilde unlayın.

Büyük bir tencereye 5,6 bardak su koyun ve kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra içine köfteleri atın ve. 15 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan köfteleri süzgeç yardımıyla sudan alın.

Sıra geldi fellah köftesi sosunu hazırlamaya... Teflon tavanın içinde zeytinyağını ısıtın.

Yağ kızınca içine biber salçasını ilave edin. Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra tavaya rendelenmiş domatesi ekleyin.

Domates ve salçayı harmanladıktan sonra minik minik doğranmış sarımsakları, tuzu ve karabiberi sosa katın.

Dilerseniz sosun kıvamını açmak için bir kahve fincanı su ekleyebilirsiniz.

Fellah köftelerini servis tabağına alın ve bu sosu köftelerin üzerine gezdirin.

Süslemek için üzerine taze kıyılmış maydanoz serpiştirin.

FELLAH KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İlk olarak kullanacağınız bulguru doğru seçmelisiniz. Lezzetli bir fellah köftesi ince, kısırlık bulgur kullanmalısınız.

Köftenin aromatik tadını artırmak istiyorsanız sosu hazırlarken sarımsakları en son eklemelisiniz.

Fellah köfte tarifi Arda Türkmen’in tarifinde şöyle şekilleniyor; ünlü şef fellah köfte sosuna sadece biber salçası değil, aynı zamanda domates salçası da ekliyor. Köftenin hamuruna ise rendelenmiş soğan ekleyerek hazırlıyor. Siz de ünlü şefin tüyolarını tarifimize katabilirsiniz.

Köftelerin pişerken dağılmasını önlemek için yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında bekletin.

2 kişilik fellah köftesi tarifi için bir su bardağı bulgur, bir su bardağı sıcak su, yarım su bardağı un ve bir çay kaşığı tuz kullanmalısınız.

FELLAH KÖFTE KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon fellah köftesi yaklaşık olarak 120 kaloriye sahiptir.



