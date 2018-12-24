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Felluce'de 4 yıl sonra tren düdüğü yeniden duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

DEAŞ saldırıları nedeniyle durdurulan Felluce-Bağdat tren seferleri 4 yıl sonra yeniden başladı - Felluce'den kalkan tren, vatandaşları askeri kontrol noktalarından kurtarıyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta Enbar vilayetine bağlı Felluce'nin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Felluce-Bağdat tren seferleri 4 yıl aradan sonra yeniden başladı.

DEAŞ'ın 2014'te Felluce'ye saldırarak burayı ele geçirmesi ve ardından yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle Bağdat'a tren seferleri de durmuştu. Terör örgütü, Felluce'deki tren istasyonu ve demir yolunun büyük bölümünü tahrip ederek, kullanılamaz hale getirmişti.

Irak güçlerinin bölgeyi DEAŞ'tan kurtarmasının ardından demir yolunun onarımı için de harekete geçildi ve Felluce-Bağdat tren seferleri 1 ay kadar önce yeniden başladı.

Tren güzergahı mayın ve diğer patlayıcı maddelerden temizlense de yol kenarından kaldırılmayan yakılmış askeri araç ve tanklar savaşın izlerini hafızalarda canlı tutuyor.

Büyük bölümü memur ve öğrencilerden oluşan Felluceli yolcular, sabah erken saatlerinde Bağdat'a varmak için yaklaşık 1 saat süren bu tren yolculuğunu tercih ediyor.

- Kontrol noktaları yerine savaş kalıntıları arasında yolculuk

Felluceliler için Bağdat'a kara yoluyla gitmek, askeri kontrol noktalarının neden olduğu uzun araç kuyrukları, saatlerce bekletilme ve sorgudan geçirilmek demek. Terör ve şiddet yorgunu bölge sakinleri, bunun yerine savaş kalıntıları arasından geçen demir yoluyla başkente varmayı seçiyor.

AA muhabirine konuşan Irak Demiryolları Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdussettar Muhsin, "Bağdat-Felluce tren hattı, DEAŞ çetelerinin Felluce'deki istasyon ve demir yoluna saldırısı sonucu durdurulmuştu. Demir yollarına bağlı teknik ve mühendislik bölümü çalışanlarının emeği sonucu hat yeniden aktif hale getirilerek Felluce halkının hizmetine sunuldu." dedi.

Trenin her gün Felluce'den sabah saat 06.45'te hareket ederek 08.00'de Bağdat'a vardığını belirten Muhsin, "Günlük olarak 350'den fazla kişiyi taşıyan bu tren yolculuğu hükümete ekonomik getiri sağlamaktan ziyade terör gruplarına barış mesajı veriyor." ifadelerini kullandı.

Trenin yolcularından Abdurrahman Alvani de seferlerin yeniden başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Alvani, "Trenle yolculuk bizi saatlerce bekleyerek aramalardan geçiren askeri kontrol noktalarından kurtarıyor. Bu, aynı zamanda daha güvenli bir yolculuk yapmamızı sağlıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Felluce ırak

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