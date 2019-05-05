"Felsefemizde, Allah'a kul olmanın bizleri mutluluğa erdireceği vardır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Bizim varoluş felsefemizde ve algımızda, nefse, dünyaya ve metaya değil, Allah'a kul olmanın bizleri huzura ve mutluluğa erdireceğinin var oluş amacı vardır. Bu anlayışı merkeze almak ve insanlara bunu anlatmak lazım. Herhalde psikolojinin bize sunduğu 'Ne istersen onu yap ve istediğin gibi yaşa' algısından çok biraz daha ulvi davranışlara ve ulvi hedeflere doğru insanları yönlendirmek gerekmektedir." dedi.

İstanbul Müftülüğü, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle "Kalp, nefs ve ruh" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu, Osmanlı Arşivleri Kongre Salonunda sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan Yılmaz, iki gün boyunca devam eden sempozyumun ruh dünyasının nelerden beslendiği ve beslenmesi gerektiğine ilişkin bir birinden güzel ve kıymetli sunumlarla anlatıldığını belirterek, "Özellikle manevi danışman olarak hizmet yapan arkadaşlarımızın, kendi kaynaklarımızdan beslenerek neler yapılabileceğini çok değerli hocalarımız bizlere sundular. Değerli takdimlerinden dolayı hocalarımıza, destek veren arkadaşlarımıza ve en önemlisi de iki gün boyunca salonumuzu dolduran siz konuklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.