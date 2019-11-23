Fen bilgisi öğretmeni fırçasıyla okulları renklendiriyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de 26 yıllık fen bilgisi öğretmeni Mahmut Ulusoy, çocukken inşaatlarda çalışarak öğrendiği boyacılığı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okullarda gönüllü olarak sürdürüyor.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulunda görev yapan fen bilgisi öğretmeni Ulusoy, okulların boya ve badana işlerini, öğrenciler için karşılık beklemeden yapıyor.

Öğrencilerin daha güzel ortamlarda eğitim görmesi için tatillerde ve boş zamanlarında ihtiyacı olan okulların boya badana işlerini yapan Ulusoy, öğrencilerin "boyacı öğretmen" diye seslenmesinden de büyük mutluluk duyuyor.

Görev yaptığı okulun duvarlarını da rengarenk boyayan Ulusoy, AA muhabirine, öğretmenliğin yanı sıra boyacılığı da keyif alarak sadece öğrencileri için yaptığını söyledi.

Zor şartlarda okuduğu için öğrencilerinin hep daha iyi şartlarda okumasını istediğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

"Ben kırsal kesimde yaşayan fakir bir ailenin çocuğuydum. Hem okudum hem de yaz aylarında inşaatlarda çalıştım. Bu mesleği de oralarda öğrendim. Daha önce görev yaptığım okullarda da boya işini yapmıştım. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ve buradaki farklı okullarda çalıştım. Boya badana ihtiyacı olan okul müdürleri çağırırsa gidip yapıyorum."