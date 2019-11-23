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Fen bilgisi öğretmeni fırçasıyla okulları renklendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de fen bilgisi öğretmeni Mahmut Ulusoy, çocukken inşaatlarda çalışarak öğrendiği boyacılığı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okullarda gönüllü olarak sürdürüyor - Görev yaptığı okulun duvarlarını rengarenk boyayan Ulusoy: - "Kırsal kesimde yaşayan fakir bir ailenin çocuğuydum. Hem okudum hem de yaz aylarında inşaatlarda çalıştım. Bu mesleği de oralarda öğrendim. Daha önce görev yaptığım okullarda da boya işini ben yapmıştım" - "Bu işi zevkle yapıyorum. Boya işini bitirdikten sonra kenara geçip zevkle izliyorum. Çocuklar da bir öğretmeni boya yaparken görünce şaşırıyor. 'Boyacı öğretmen' diye de hitap ediyorlar"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de 26 yıllık fen bilgisi öğretmeni Mahmut Ulusoy, çocukken inşaatlarda çalışarak öğrendiği boyacılığı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okullarda gönüllü olarak sürdürüyor.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulunda görev yapan fen bilgisi öğretmeni Ulusoy, okulların boya ve badana işlerini, öğrenciler için karşılık beklemeden yapıyor.

Öğrencilerin daha güzel ortamlarda eğitim görmesi için tatillerde ve boş zamanlarında ihtiyacı olan okulların boya badana işlerini yapan Ulusoy, öğrencilerin "boyacı öğretmen" diye seslenmesinden de büyük mutluluk duyuyor.

Görev yaptığı okulun duvarlarını da rengarenk boyayan Ulusoy, AA muhabirine, öğretmenliğin yanı sıra boyacılığı da keyif alarak sadece öğrencileri için yaptığını söyledi.

Zor şartlarda okuduğu için öğrencilerinin hep daha iyi şartlarda okumasını istediğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

"Ben kırsal kesimde yaşayan fakir bir ailenin çocuğuydum. Hem okudum hem de yaz aylarında inşaatlarda çalıştım. Bu mesleği de oralarda öğrendim. Daha önce görev yaptığım okullarda da boya işini yapmıştım. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ve buradaki farklı okullarda çalıştım. Boya badana ihtiyacı olan okul müdürleri çağırırsa gidip yapıyorum."

Görev yaptığı Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulunun da duvarlarını, korkuluklarını ve kapı demirlerini boyadığını dile getiren Ulusoy, öğrencileri için bu işi yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

- "Kendi okullarımızı kendimiz boyuyoruz"

Boya yaparken öğrencilerin içini açacak renklerin olmasına dikkat ettiğini anlatan Ulusoy, "Çocuklarımız cıvıl cıvıl. Onların içi açılsın, kendilerini derslerine, eğitimlerine daha iyi versinler diye farklı renklerle boyadık. Bu işi gönüllü olarak, çocuklar için yapıyorum. Öğrencilerimiz bu renkleri çok beğendi. Buraya bir usta gelmiş olsaydı maliyeti oldukça külfetli olacaktı. Okulumuzu bu maliyetten kurtarmış olduk. Kendi okullarımızı kendimiz boyuyoruz. Bu işi zevkle yapıyorum. Boya işini bitirdikten sonra kenara geçip zevkle izliyorum. Çocuklar da bir öğretmeni boya yaparken görünce şaşırıyor. 'Boyacı öğretmen' diye de hitap ediyorlar." dedi.

Okul müdürü Hakan Tatlı da öğrencileri için okullarına farklı bir dış görünüm vermek istedikleri söyledi.

Renklerin dilinin çok önemli olduğunu ve bunun için okulun çevresini gökkuşağı renklerine boyadıklarını vurgulayan Tatlı, "Bu iş için okul aile birliğimiz maddi destek verdi. Yine Mahmut bey sağolsun emeğini esirgemedi. Sırf çocuklarımıza güzel bir eğitim ortamı sağlayalım diye..." şeklinde konuştu.

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