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Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

13.10.2024 13:54
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Düzce BİLSEM'de 5 yıldır uzay gözlem ve araştırmaları yapan fen bilgisi öğretmeni Ayşe Arslan ve 14 yaşındaki öğrencisi Ömer Selim Esen'in buldukları cisim ,Türkiye tarihinde keşfedilen ilk asteroit olma unvanını aldı. Öte yandan Arslan ve Esen, asteroide isim verme hakkı da kazandı.

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), uzay gözlem ve araştırmaları sırasında 2021 yılında tespit edilen gök cisminin "asteroit" (Güneşin çevresindeki kaya ve metal parçalarına verilen ad) olduğu belirlendi.

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GÖK CİSMİ TESCİLLENDİ

Düzce BİLSEM'de 5 yıldır uzay gözlem ve araştırmaları yapan fen bilgisi öğretmeni Ayşe Arslan ve Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Selim Esen (14), Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle düzenlenen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında çalışma yürüttü.

Amatör astronomların, yeni asteroitler tespit etmeye çalıştığı programa dahil olan Arslan ve Esen'in 2021 yılında tespit ettiği gök cismi, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliğince yeni "asteroit" olarak tescillendi.

Arslan ve Esen, asteroide isim verme hakkı kazandı.

"TÜRKİYE TARAFINDAN KEŞFEDİLEN İLK ASTREOİT"

Ayşe Arslan, AA muhabirine, Asteroit Keşif Kampanyası'na yaptıkları başvurunun kabul edilmesinin ardından gönderilen veri setleriyle gözlem yapmaya başladıklarını belirtti.

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Bu verileri özel bir yazılımla incelediklerini anlatan Arslan, hazırladıkları raporları Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği Küçük Gezegen Merkezi'ne gönderdiklerini kaydetti.

Arslan, 3 yılın ardından aldıkları maille, bu cismin Türkiye tarafından keşfedilen ilk asteroit olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Bunun bilimsel değeri, güneş sistemi içerisinde ilk kez asteroidin keşfedilmesi (Türk araştırmacıların ilk asteroit tespiti), hem bizim için hem de Türkiye için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BENİM İÇİN"

Öğrenci Ömer Selim Esen ise bu asteroidi 3 yıl önce keşfettiklerini dile getirerek, "Aradan uzun zaman geçti ama ben hala hatırlıyorum o anı. Çok değerli benim için." dedi.

Astronomiye duyduğu merak dolayısıyla BİLSEM'e geldiğini belirten Esen, BİLSEM'de 7 yıldır çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Düzce asteroit
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