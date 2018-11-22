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Fen liseleri masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: "(Fen liseleri) İyi mühendislerin çıkmasını istediğimiz bu güzide okullarda ciddi performans düşüklüğü olmaya başladı. Ankara Fen Lisesi mezunu dershaneye gitmez, temel liseye gitmemeli"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, fen liselerine ilişkin, "İyi mühendislerin çıkmasını istediğimiz bu güzide okullarda ciddi performans düşüklüğü olmaya başladı. Ankara Fen Lisesi mezunu dershaneye gitmez, temel liseye gitmemeli." dedi.

Safran, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde düzenlenen "Fen Liselerinin Müfredat ve Ders Çizelgelerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda konuştu.

Yüksek Öğretmen Okullarından mezun olanların yüzde 70'nin üniversitelerde profesör olduğunu, daha sonra açılan fen, anadolu ve sosyal bilimler liselerinin, elit liseler haline geldiğini ifade eden Safran, ancak bu okulların kalitesinin de bir süre sonra düşmeye başladığını bildirdi.

Safran, şöyle konuştu:

"İyi mühendislerin çıkmasını istediğimiz bu güzide okullarda ciddi performans düşüklüğü olmaya başladı. Ankara Fen Lisesi mezunu dershaneye gitmez, temel liseye gitmemeli. Ama çocuk dershane ihtiyacı duyuyor. O zaman bir yerlerde sıkıntı var. Müfredat mı sıkıntılı, eğitim öğretim ortamında mı bir yetersizlik var, yönetimsel bir yetersizlik mi var, bizim bunu görmemiz lazım. Bakan bey öncelikli olarak aslında okulların hepsini masaya yatırmak istiyor. Ama fen liselerinden başlama nedenimiz çok farklı. Çünkü en çok beklentimiz olan okulda böyle bir sıkıntı varsa bizim bu sıkıntıyı görerek, diğer okullar için yol haritası çizmemiz lazım."

- "İçeride dershanecilik devam ediyor"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da Türkiye'de öğretim sisteminin çoktan seçmeli sınav başarısı üzerine kurulu olduğuna işaret etti.

Sadece lisede değil şu an üniversitede de aynı durumun söz konusu olduğunu belirten Atalar, açık öğretimdeki sınavların çoktan seçmeli yapıldığını ifade etti.

Eğitim sisteminde resim, müzik gibi derslerin hemen hemen yok olmaya başladığını dile getiren Atalar, şunları kaydetti:

"Resim yapmak ekonomi, teknoloji için çok önemli bir şey. Müzik aleti çalmak, o da yok. Neden? Üniversite sınav sisteminde yok çünkü. Dershanelerimiz kaldırıldı ama aslında o dershanelerin isminin arkasına lise eklediler, içeride dershanecilik devam ediyor. Orada 'Çoktan seçmeli sınavda nasıl başarılı olunur' bunu öğretiyorlar, konuyu öğretmiyorlar."

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Bilkent Üniversitesi Fen lisesi

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