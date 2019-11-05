HABER

Fen Lisesi öğrencilerinden Kızılay’a destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri kan bağışının önemine dikkat çekmek için Kızılay’a destek kampanyası düzenlediler.Kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri olarak “Yeryüzündeki Tüm Canlılara ‘Umut’ Ol” isimli e-twinning projesi kapsamında “Kan Ver Umut Ol” sloganıyla farkındalık oluşturmak için Kızılay’a destek kampanyası yürütüyoruz.

Fen Lisesi öğrencilerinden Kızılay’a destek kampanyası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri kan bağışının önemine dikkat çekmek için Kızılay’a destek kampanyası düzenlediler.
Kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri olarak “Yeryüzündeki Tüm Canlılara ‘Umut’ Ol” isimli e-twinning projesi kapsamında “Kan Ver Umut Ol” sloganıyla farkındalık oluşturmak için Kızılay’a destek kampanyası yürütüyoruz. Bu projenin amacı Kızılay’ın yaptığı bağış çalışmalarına destek olmak ve bağışçı sayısını arttırmaktır. Kan bağışı etkinliğimiz 7 Kasım Perşembe günü saat 11.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağış tırında gerçekleştirilecektir. Değerli Bozüyük halkından da beklentimiz bu projeye destek vermeleri ve gönüllü sayısının artırılmasında bize yardımcı olmalarıdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

Fen Lisesi öğrencilerinden Kızılay’a destek kampanyası

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)
Bodrum'da sağanak sonrası temizlikBodrum'da sağanak sonrası temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.