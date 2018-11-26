HABER

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, Elmas A.'nın (80), ahırda fenalaşıp, yere düşen eşeğini kaldırmaya çalıştığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yerde hareketsiz yatan eşeğine kalkması için sopayla vuran kadın, şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine "Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım" dedi. Eşek, görevlilerce ahırdan alınıp, kentte getirildiği barınakta tedaviye alındı.

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Olay, dün, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM'

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım" dedi.

EŞEK TEDAVİYE ALINDI

Ahırdaki eşek, yapılan inceleme ve jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından görevlilerce alınıp, Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınağa getirilerek, tedaviye alındı.

'SONUNA KADAR ARAŞTIRACAĞIZ'

Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, eşeği barınakta inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu an için eşeğe işkence yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Veterinerler sürtünmeden dolayı yaraların oluşmuş olabileceğini söyledi. Biz de dernek olarak araştırmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldüDireksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldü
Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (3)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayvana şiddet hayvana eziyet

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı!

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Günün en iğrenç haberi! Devriye gezen polisler yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı!

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.