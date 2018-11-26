Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Olay, dün, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM'

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım" dedi.