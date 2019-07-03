Fenalaşan simitçinin yardımına koştular

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde sahilde simit satan Uğur Eymez (23) bir anda fenalaşarak yere düştü. Sara nöbeti geçiren simitçiye çevredekiler yardımcı olurken, yere düşen simitleri ise plaj işletmecisi satın aldı.

İznik'te sahilde simit satan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Uğur Eymez, sara krizine girince imdadına çevredekiler koştu. Simitçinin yere düşen çok sayıda simitleri ise plaj işletmecisi Bekir Uslu tarafından satın alındı. Simitçi gözyaşları içerisinde epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, kendisine yardım edenlere teşekkür etti ve simitlerini satın alan plaj işletmecisine sarıldı. Plaj işletmecisi Uslu, "Hepimizin duyarlı olması lazım. İhtiyaç sahibi bir kardeşimize yardım ettiysem, katkı sağladıysam ne mutlu bana" dedi.

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