Fenalaşıp yere düşen eşeğe kalkması için sopayla vurdu, 'Masaj yaptım' dedi

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, Elmas A.'nın (80), ahırda fenalaşıp, yere düşen eşeğini kaldırmaya çalıştığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yerde hareketsiz yatan eşeğine kalkması için sopayla vuran kadın, şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine "Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım" dedi. Eşek, görevlilerce ahırdan alınıp, kentte getirildiği barınakta tedaviye alındı. Olay, dün, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. 'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM' Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım" dedi. EŞEK TEDAVİYE ALINDI Ahırdaki eşek, yapılan inceleme ve jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından görevlilerce alınıp, Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınağa getirilerek, tedaviye alındı. 'SONUNA KADAR ARAŞTIRACAĞIZ' Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, eşeği barınakta inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu an için eşeğe işkence yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Veterinerler sürtünmeden dolayı yaraların oluşmuş olabileceğini söyledi. Biz de dernek olarak araştırmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

