Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Belediye Başkanı Uysal, etkinliğe son yılların en yüksek katılımıyla 100 bin kişinin geldiğini söyledi.

Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Fenerler ve 600 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe katılanlar, Konyaaltı Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Muratpaşa Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu tarafından, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kabile cumhuriyeti olmadığını, savaş meydanlarında direnişlerle kazanılan bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Uysal, "Cumhuriyetimiz, bir ulus inşa eden cumhuriyettir. Anadolu'daki bütün insanlarımızdan bir ulus teşekkül ettiren bir cumhuriyettir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendisiyle yaşıt diğer cumhuriyetlere 50 yıl fark attığını söyleyen Uysal, cumhuriyetin ekonomik refahın da temeli olduğunu belirtti.

Etkinlik, Ayna grubu ve Cem Adrian'ın konserleriyle sona erdi.

