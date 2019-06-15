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'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak destek veren Civan Çapraz (13), yarın yapılacak Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılmak için İstanbul’a gitti.

'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak destek veren Civan Çapraz (13), yarın yapılacak Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılmak için İstanbul’a gitti.
Yüksekova'da yaşayan ve fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları ilçe merkezinde satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına destek verdi ve satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını söyledi. Dün akşam özel bir televizyon kanalında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un bulunduğu programa telefonla bağlanan Civan Çapraz, "Her yıl babam bana doğum günümde Fenerbahçe forması hediye eder. Fenerbahçe gemisindeyim her zaman. Başta veya sonda olmak önemli değil. Ben de bugün içindeyim ve içerisinde olduğum için de gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. Hafta sonu da seçmelere katılmak üzere İstanbul'a geleceğim" dedi.
Rıdvan Dilmen Civan'a bağlandığı için teşekkür edip ay sonunda ziyarete geleceğini söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç ise, "Seçmelerde seçilirsin, seçilmezsin onu bilemem, inşallah seçilirsin. Arzu etmek, elde etmenin yarısıdır. Ama seni ve aileni maça davet edeceğim. İşte sen ve senin gibiler Fenerbahçe'nin zenginliği" diye konuştu.
Civan Çapraz, yarın yapılacak Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılmak için bugün de İstanbul’a gitti. Babasıyla birlikte uçağa binen Civan'ı uğurlamaya gelen kardeşleri de ağabeylerine destek vermek için Fenerbahçe forması giydi.
Baba Ferhat Çapraz, bölgede yetenekli gençlerin olduğunu belirterek, "İnşallah spora meraklı olan gençlerimizin önü açılır. Oğlum Civan sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Umarım iyi sonuçlarla döneriz" dedi.
Derslerinde de çok başarılı olduğu belirtilen Civan Çapraz, tek hayalinin Fenerbahçe takımında oynamak olduğunu söyleyerek, "Yarın Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılacağım ve çok heyecanlıyım. Seçmelerde Rıdvan Dilmen ve Başkan Ali Koç ile görüşmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan İstanbul'a gitti

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