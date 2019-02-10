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Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Ege’nin barış denizi olmasını diliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde Aya Haralambos adına düzenlenen ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Ege’nin bir barış denizi olmasını diliyoruz” dedi.Çeşme’deki Aya Haralambos Kilisesi’nde düzenlenen ayine Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Arygro Papouila, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Yeni Çeşme (Nea Krina Kalomaria) Metropoliti Ioustinos ve Yunanistan’ın Sakız Adası ile Selanik’ten gelen çok sayıda Ortodoks cemaati mensubu katıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Aya Haralambos adına düzenlenen ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Ege’nin bir barış denizi olmasını diliyoruz” dedi.
Çeşme’deki Aya Haralambos Kilisesi’nde düzenlenen ayine Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Arygro Papouila, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Yeni Çeşme (Nea Krina Kalomaria) Metropoliti Ioustinos ve Yunanistan’ın Sakız Adası ile Selanik’ten gelen çok sayıda Ortodoks cemaati mensubu katıldı. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde özel izinle düzenlenen ayini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Mübadeleden 90 yıl sonra ilk kez düzenlediğimiz ayin sonrasında bugün üçüncü kez Aya Haralambos Kilisesi’nde bir kez daha beraber oluyoruz. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek iki halkın yakınlaşmasına, ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlamışlardır. Bizler, Türkiye’de yaşayan Rum azınlığı olarak bu beraberlikten son derece memnun olduk. Bizler Ege’nin bir barış denizi olmasını diliyoruz” diye konuştu.
Bartholomeos, Türk-Yunan dostluğunun her iki ülke yararına olacağını belirterek, “Her zaman dostluktan, kardeşlikten yana olduk. Bugün de Çeşme’den dostluk mesajları veriyoruz. Ben her iki halkın da uzun yıllar dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşayacağına inanıyorum. Bu bağlamda Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’a ve mesai arkadaşlarına, bütün Çeşme halkına bizleri ağırladıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca bize bu ayinimizi düzenlememize izin veren yetkili makamlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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