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Fener Rum Patriği Bartholomeos Sinop'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Bartholomeos ve beraberindeki heyet, kentte ziyaretlerde bulundu

SİNOP (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneğinin davetlisi olarak kente gelen Bartholomeos ve beraberindeki heyet, Vali Köksal Şakalar'ı ziyaret etti.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaretin ardından Bartholomeos, Belediye Başkanı Baki Ergül'ü de makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgi aldı.

Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Bartholomeos, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop halkına misafirsever tavrından ötürü teşekkür etti.

Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bartholomeos, "Biz Sinop'u çok sevdik. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos sinop Vali Köksal Şakalar

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