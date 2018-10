Fener Rum Patriği Bartholomeos Trabzon'da

Yapılan restorasyondan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Bartholomeos, "İlgili makamları da tebrik ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının izinleriyle 15 Ağustos'ta Meryem Ana günü, eskiden de olduğu gibi manastırda ayin yapabileceğiz." diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiklerine de değinen Bartholomeos, şöyle devam etti:

"Kendisine yardımları için teşekkür ettim. İlişkilerimiz son derece müspet ve dostanedir. Ben karakterim itibariyle geleceğe ve bütün insanlığa iyi niyetle bakıyorum. Herkes için ümitliyim ve her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Zor ve mesuliyetli görevlerinizde başarılar diliyorum. 'Mesuliyetli' diyorum çünkü siz kamuoyunu aydınlatıyorsunuz. İnşallah her zaman doğru yola götürürsünüz. Elinizde büyük bir kuvvet var. Bu kuvveti kötüye de kullanabilir medya temsilcileri. Fakat benim size dualarım bu manevi kuvvetinizi her zaman doğru ve iyi istikamette yürütmenizdir."

Bartholomeos, konuşmasının ardından manastır güzergahındaki, ziyarete açık olan Aya Varvara Kilisesi'ni gezdi.

Burada sohbet ettiği çocuklara şeker ve bileklik veren Bartholomeos, kendisini kemençe ile karşılayan bir kişiye de bahşiş verdi.