Fener Rum Patriği Bartholomeos Trabzon'da

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının izinleriyle 15 Ağustos'ta Meryem Ana günü, eskiden de olduğu gibi manastırda ayin yapabileceğiz." dedi.

Bartholomeos, beraberinde patrikhane görevlileriyle geldiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu tarafından karşılandı. Ayvazoğlu ile manastırı ziyaret eden Bartholomeos, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Üç sene sonra Trabzon'a gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Bartholomeos, manastırın restore edilmesinin gelecek nesillere aktarılması açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bartholomeos, patrikhane olarak ibadet yerlerinin korunmasına özen gösterdiklerine işaret ederek şunları dile getirdi:

"Bu gibi mabetler, ibadet yerleri, yalnız memleketimizin değil, bütün insanlığın kültür mirasının parçalarıdır. Bunun için onları korumalıyız ve gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de patrikhane ve din adamları olarak inanç turizmine ve ibadet yerlerinin korunması için ilgi gösteriyoruz."