Fener Rum Patriği Bartholomeos Trabzon'da

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının izinleriyle 15 Ağustos'ta Meryem Ana günü, eskiden de olduğu gibi manastırda ayin yapabileceğiz." dedi.
Bartholomeos, beraberinde patrikhane görevlileriyle geldiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu tarafından karşılandı. Ayvazoğlu ile manastırı ziyaret eden Bartholomeos, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.
Üç sene sonra Trabzon'a gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Bartholomeos, manastırın restore edilmesinin gelecek nesillere aktarılması açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Bartholomeos, patrikhane olarak ibadet yerlerinin korunmasına özen gösterdiklerine işaret ederek şunları dile getirdi:
"Bu gibi mabetler, ibadet yerleri, yalnız memleketimizin değil, bütün insanlığın kültür mirasının parçalarıdır. Bunun için onları korumalıyız ve gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de patrikhane ve din adamları olarak inanç turizmine ve ibadet yerlerinin korunması için ilgi gösteriyoruz."
Yapılan restorasyondan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Bartholomeos, "İlgili makamları da tebrik ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının izinleriyle 15 Ağustos'ta Meryem Ana günü, eskiden de olduğu gibi manastırda ayin yapabileceğiz." diye konuştu.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiklerine de değinen Bartholomeos, şöyle devam etti:
"Kendisine yardımları için teşekkür ettim. İlişkilerimiz son derece müspet ve dostanedir. Ben karakterim itibariyle geleceğe ve bütün insanlığa iyi niyetle bakıyorum. Herkes için ümitliyim ve her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Zor ve mesuliyetli görevlerinizde başarılar diliyorum. 'Mesuliyetli' diyorum çünkü siz kamuoyunu aydınlatıyorsunuz. İnşallah her zaman doğru yola götürürsünüz. Elinizde büyük bir kuvvet var. Bu kuvveti kötüye de kullanabilir medya temsilcileri. Fakat benim size dualarım bu manevi kuvvetinizi her zaman doğru ve iyi istikamette yürütmenizdir."
Bartholomeos, konuşmasının ardından manastır güzergahındaki, ziyarete açık olan Aya Varvara Kilisesi'ni gezdi.
Burada sohbet ettiği çocuklara şeker ve bileklik veren Bartholomeos, kendisini kemençe ile karşılayan bir kişiye de bahşiş verdi.
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