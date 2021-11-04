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Fener Rum Patriği New York'ta Rahatsızlandı

04.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temaslarda bulunmak üzere ABD’de bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos’a, New York şehrinde kaldırıldığı hastanede kalbine stent takıldı

Temaslarda bulunmak üzere ABD’de bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos’a, New York şehrinde kaldırıldığı hastanede kalbine stent takıldı.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, New York’ta kaldırıldığı Mount Sinai Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda, Bartholomeos’un kalbine stent takılmasına karar verildi. Stent operasyonunun ardından patriğin, bugün hastaneden taburcu edilmesinin beklendiği açıklandı.

ABD’nin başkenti Washington’a 23 Ekim tarihinde gelen ve ABD Başkanı Joe Biden’la görüşen Bartholomeos, Washington’da da yolculuktan kaynaklı olarak rahatsızlanmış ve bir gece hastanede gözetim altında tutulmuştu.

ABD’ye 12 günlük bir seyahat gerçekleştiren Fener Rum Patriği, rahatsızlanmasa dün Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkacaktı. Dönüş tarihinin doktorların yapacağı değerlendirmeden sonra belli olacağı ifade edildi.

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