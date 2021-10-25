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Fener Rum Patriği Washington'da Hastaneye Kaldırıldı

25.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden’la da görüşeceği 12 günlük ziyaretine başlayan Patrik Bartholomeos’un, uzun yolculuk ve yoğun programı nedeniyle yorgunluk kaynaklı olarak rahatsızlandığı ve Pazar günü hastanede kontrol alındığı açıklandı.

Bartholomeos’un bugün hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. 81 yaşındaki Fener Rum Patriği Bartholomeos’un bugün hastaneden taburcu edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’la biraraya gelmesi bekleniyor. Biden’la görüşmesinde Rum Ortodoks kilisesinin Türkiye’deki durumuna dair konuları ele alması bekleniyor. Bartholomeos ayrıca başkent Washington’da bazı dini programlara da katılacak. Ziyareti sırasında Notre Dame Üniversitesi de Fener Rum Patriği Bartholomeos’a fahri doktora unvanı verecek.

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