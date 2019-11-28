Fener Rum Patriğinin evine ışığı yanmadığı için girmişler

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA)

Tarabya'da, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsızlık için girdikten sonra yakalanan 5 şüpheli suç makinesi çıktı. 1'i cezaevi firarisi olan şüphelilerden, ikisi hakkında ise kesinleşmiş hapis cezaları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin operasyon sırasında 2'si zırhlı, 3 polis otosuna çarptıkları ve 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Üzerlerinden 2 tabanca çıkan ve poliste sorgulanan şüphelilerin, akşam saat 19.00-22.00 saatleri arasında ışığı yanmayan evlere hırsızlık için girdiklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelileri hırsızlık için girdikleri evin Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirtildi. HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇMİŞTİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım 2019 tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine alarma geçmişti. Olayın güvenlik kamera görüntülerinden, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti.

FİLM GİBİ OPERASYON

Bu bilgiyi kullanarak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, teknik takibe aldığı şüphelilerin izini dün gece Maltepe'de bulmuştu. Maltepe'de seyir halindeyken tespit edilen otomobilin, Kartal Dragos'ta bir sokak üzerinde park halinde bekler halde bulunmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bölgede hırsızları yakalamak için günlerdir 18.00-22.00 saatleri arasında pusu kuran Hırsızlık Büro Amirliğin ekipleri, otomobilin bulunduğu sokağa gelerek tüm girişleri kapattı. Bir süre sonra bir villadan koşarak çıkan yüzleri maskeli ve ellerinde eldivenler bulunan 3 kişinin otomobile binmesi üzerine harekete geçildi. 3 POLİS ARACINA ÇARPIP 3 POLİSİ YARALADILAR

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalışarak önlerini kesmeye çalışan polis araçlarına çarpmaya başladı. Bu sırada 2'si zırhlı 3 polis otomobilinde hasar meydana gelirken, içlerindeki 3 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. BİRİ YARALI 5 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin polise silah göstermelerinin ardından önce havaya, daha sonra otomobilin lastiklerine doğru ateş açan polis şüphelilerden Serhat K.'yı bacağından vurarak yaralı olarak yakalarken, yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç.(30), Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen tesbih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerle ilgili yapılan incelemede adeta birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerden Hüseyin U.Ç.'nin daha önce 42 kez polis tarafından yakalandığı, 4 dosyadan arandığı ayrıca hakkındaki 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Volkan Ç. adlı şüphelinin daha önceden 13 kez yakalandığı belirtilirken, Fırat D.'nin ise 34 kez gözaltına alındığı hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa K.'nın da 23 kez gözaltına alındığı, yaralı olarak yakalanan Serhat K.'nın 14 adet suç kaydı ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. 11 LÜKS EVE GİRMİŞLER

Hırsızlık Büro Amirliği soruşturmasında şüphelilerin Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlıklar sırasında maske takan ve ellerine eldiven geçiren şüphelilerin akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında hırsızlığa çıktıkları ve "Işığı yanmayan" evleri tercih ettikleri öğrenildi. Ünlülerin soydukları evlerin sahipleri arasında bazı ünlüler ve işadamlarının bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı incelemede azılı hırsızların kullandıkları çalıntı otomobillerin renklerini "Kaplama" yaparak değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu lüks otomobillere internet üzerinden tespit ettikleri sahte plakaları takarak hırsızlığa gittikleri öğrenildi.

FENER RUM PATRİĞİ'NİN EVİNE IŞIGI YANMADIĞI İÇİN GİRMİŞLER

Poliste yapılan sorgularında Rum Fener Patriği Bartholomeos'un evine kim olduğunu bilmeden girdiklerini söyleyen şüphelilerin "Siteye duvardan atlayarak girdiğimizde o evde ışık yanmadığını görünce ona yöneldik. Ancak içeri girdikten bir süre sonra alt kattaki hizmetçi bizi fark edince kaçtık" dedikleri öğrenildi. Olay sırasında Bartholomeos'un hizmetçisi evden gelen sesler üzerine site güvenliğini çağırarak yardım istediğini söylemişti. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, şüphelilerin sorgusu için savcılıktan ek gözetim süresi alındığını söylediler.

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