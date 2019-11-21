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Fener Rum Patriğinin evine maskeli hırsızlar girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Tarabya’daki evine maskeli 3 hırsız girdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Tarabya’daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Sarıyer’deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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