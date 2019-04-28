Fener Rum Patrikhanesi'nde paskalya ayini

Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) HRİSTİYANLARIN en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü. Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, ilahiler ve dualar okundu. Ayine, Türkiye'de yaşayan Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.

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