Fener Rum Patrikhanesi'nden Ukrayna Kilisesi kararı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı.
Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebine ilişkin karar verildi.
Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etti.
Metropolit Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebine ilişkin kararın bugün kesinleştiğini açıkladı.
Kararın açıklanmasını, Rusya ve Ukrayna'dan gelen medya mensupları da takip etti.
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