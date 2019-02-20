Fener Rum Patrikhanesi’nin Kararına Kıbrıslı Rumlar’dan Destek

Synod toplantısında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Ukrayna’da olan Ruslar’ın hassasiyetlerini de değerlendirmesi çağrısında bulunuldu. Synod sonrası açıklanan bildiride Fener Rum Patriği’nin Ruslar için de Ukrayna’da belirli bir ölçüde yargı yetkisine sahip olacağı bir düzenleme getirmesi çağrısı yapıldı. Bu düzenlemenin de Ukrayna’ya bir temsilcinin atanması ya da orada bir manastırın açılması aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

Bildiride Rusya’nın Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik saldırgan tavrı da eleştirildi. Bildiride, “Rus Kilisesi’nin temsilcilerinin Konsey’e gelerek duruşlarını açık bir şekilde ifade etme ve diyalog konusunda müzakere etme fırsatları vardı ancak bunu hiçbir zaman yapmadılar. Konsey’i görmezden gelme hakları ve dolayısıyla da Ukrayna Ortodoks Kiliesi’nin işlerine müdahale etme hakları yoktur, gelecek te olmayacaktır” denildi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 300 yılı aşkın bir süre sonra Moskova Patrikhanesi’nden ayrılma kararı Rusya’nın tepkisine yol açmıştı. Rusya Kilisesi Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ilişkileri kesmiş, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi de bunu sert şekilde eleştirmişti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos 5 Ocak 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne, Kilise’ye kendisine ait bir yönetiminin olması hakkını kazandıran kararname anlamına gelen “otosefali” vermis, törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’da katılmıştı.

Fener Rum Patrikhanesi 11 Ekim’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma yolundaki talebini kabul etmişti.

