Fener Rum Patrikhanesi’nin Kararına Kıbrıslı Rumlar’dan Destek

Fener Rum Patrikhanesi tarafından bağımsızlık hakkı tanınan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne Kıbrıslı Rumlar destek verdi. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık hakkına destek verdiğini duyurdu. Geçen ayki karar, Rus Ortodoks Kilisesi’nin tepkisine yol açmıştı.
Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Meclisi (Synod) Pazartesi günkü toplantısında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığının tanınması konusunu da gündeme almıştı.
Toplantının tamamlanmasının ardından Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Synod’da alınan kararları açıkladı. Açıklanan bildiride Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin kendi yerel kilisesini oluşturma arzusuna destek verildiği ifade edildi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık hakkının desteklendiği belirtildi.
Synod toplantısında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Ukrayna’da olan Ruslar’ın hassasiyetlerini de değerlendirmesi çağrısında bulunuldu. Synod sonrası açıklanan bildiride Fener Rum Patriği’nin Ruslar için de Ukrayna’da belirli bir ölçüde yargı yetkisine sahip olacağı bir düzenleme getirmesi çağrısı yapıldı. Bu düzenlemenin de Ukrayna’ya bir temsilcinin atanması ya da orada bir manastırın açılması aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.
Bildiride Rusya’nın Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik saldırgan tavrı da eleştirildi. Bildiride, “Rus Kilisesi’nin temsilcilerinin Konsey’e gelerek duruşlarını açık bir şekilde ifade etme ve diyalog konusunda müzakere etme fırsatları vardı ancak bunu hiçbir zaman yapmadılar. Konsey’i görmezden gelme hakları ve dolayısıyla da Ukrayna Ortodoks Kiliesi’nin işlerine müdahale etme hakları yoktur, gelecek te olmayacaktır” denildi.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 300 yılı aşkın bir süre sonra Moskova Patrikhanesi’nden ayrılma kararı Rusya’nın tepkisine yol açmıştı. Rusya Kilisesi Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ilişkileri kesmiş, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi de bunu sert şekilde eleştirmişti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos 5 Ocak 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne, Kilise’ye kendisine ait bir yönetiminin olması hakkını kazandıran kararname anlamına gelen “otosefali” vermis, törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’da katılmıştı.
Fener Rum Patrikhanesi 11 Ekim’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma yolundaki talebini kabul etmişti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum