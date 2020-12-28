Fenerbahçe 2021'de düzenlenecek Audi Cup'a katılacak

AUDI Cup her sene olduğu gibi bu senede heyecanla bekleniyor. Takımların belli olmasından sonra sosyal medyada gündeme oturan bu konu çok konuşulmaya başlandı.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

-Fenerbahçe

-Real Madrid

-Bayern Münih

-UD Melilla

2019'DA KATILMIŞTI

Fenerbahçe, 2019'da da katıldığı turnuvada Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı turnuvayı son sırada tamamlamıştı.

AUDI CUP NEDİR?

Alman futbol kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvasıdır. 2009'dan beri Bundesliga'da sezon başlamadan önce FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olmadığı sezonlarda düzenleniyor.İlk olarak 2009 yılında Audi'nin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, daha sonra düzenli bir hal aldı. Audi Cup, 2007, 2008 ve 2010'daki Franz Beckenbauer Kupası'nın yerini aldı ve Bayern'in sezon öncelerindeki klasik organizasyonu haline geldi.

TARİHÇE

2009 yılında düzenlenen ilk Audi Cup, 100. yılını kutlamak için otomobil üreticisi Audi tarafından düzenlendi. Turnuvayı ev sahibi Bayern Münih kazandı. 2007, 2008 ve 2010 yıllarında gerçekleşen Franz-Beckenbauer Cup yerine yapıldı. İkinci turnuva 2011 yılında düzenlendi. Bu turnuvayı İspanyol ekip Barcelona kazandı. Bayern Münih 2013 yılında turnuvayı Manchester City'yi 2-1 yenerek kazandı ve 2015 yılında da Real Madrid'i 1-0 yenerek kazandı. 4 turnuvada da ilk ikide yer alan Bayern Münih, ilk kez 2017 yılında yer almadı ve turnuvayı 4. olarak tamamladı. Bu sezonda turnuvayı bir diğer İspanyol ekibi Atlético Madrid kazandı.