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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Adana Demirspor 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri bu akşam Adana Demispor'u yenerek haftayı puan tablosunun ilk sırasında tamamlamayı hedefliyor. Heyecanla beklenen maç öncesi, karşılaşmanın yayın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

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Adana Demirspor fenerbahçe fenerbahçe maçı
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