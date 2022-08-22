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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

22.08.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin internette araştırma yapmaya devam ediyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.için heyecan dorukta. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe
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