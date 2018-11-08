Fenerbahçe - Anderlecht | CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Anderlecht UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında karşı karşıya geliyor. Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ve Slovakya’dan Spartak Trnava’nın da yer aldığı D Grubu’nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada bulunuyor.
Rakibiyle Belçika’da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Grupta tek puanını Fenerbahçe’den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT
STAT: Ülker
SAAT: 18.50
HAKEM: Andreas Ekberg
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman
ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.
Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.
AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET
Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.
KORAY ŞENER UNUTULMADI
Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.
Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.
STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU
Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.
Şenol Güneş: Bu sezon oynadığımız en iyi takım Genk
Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya teklifler geldiğini açıkladı
Onyekuru, çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek hapse girmekten kurtuldu
Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı
Erwin Koeman: Milli arada durumum netleşir
Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz tekrar PFDK'ya sevk edildi!
Eski Fenerbahçeli Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi
Ünal Karaman takım arkadaşlarını solladı
Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı
Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim
Okuyucu Yorumları 2 yorum