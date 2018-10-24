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Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht maçı öncesi son antrenmanını Constant Vanden Stock Stadı'nda yaptı

BRÜKSEL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht müsabakası öncesi son idmanını, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, oyuncular bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından bir süre pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 19.55'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht antrenman Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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