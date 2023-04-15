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FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

15.04.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş derbisinde kaybetmesinin ardından Karagümrük'ü deviren Jorge Jesus'un ekibi, evinde seri peşinde olacak. Fenerbahçe'de 7 futbolcu Ankaragücü karşısında görev alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin bu akşamki konuğu Ankaragücü olacak. Maçın hakemi olan Atilla Karaoğlan, Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada görev yapacak. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı izle ekranı ve maç ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı bugün (15 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Pedro

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe


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