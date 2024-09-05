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Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın önce çekip sonra sildiği görüntüler geceye damga vurdu! Sosyal medya yasaktı ama...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.09.2024 10:05
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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ile dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı'nda hayatlarını birleştiren çiftin düğününde sosyal medya paylaşımı yasağı vardı. Fakat düğünden sızdırılan kareler sosyal medyada çokça konuşuldu. Özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın Instagram paylaşımı çok dikkat çekti. Akın, görüntüleri önce paylaştı ardındansa sildi. İşte o paylaşım!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın önce çekip sonra sildiği görüntüler geceye damga vurdu! Sosyal medya yasaktı ama...

Acun Ilıcalı bir süredir beraber olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girdi. Düğüne farklı camialardan sayısız ünlü isim katılırken, gecede sosyal medya paylaşım yasağı da vardı. Bu yasak Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın paylaşımıyla delindi. Gecenin gündemine oturan o paylaşım sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

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ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geceye damgasını vurdu.

Sosyal medyanın yasak olduğu düğünde çektiği videoyu paylaşan Akın, bir süre sonra gönderisini sildi.

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Akın'ın paylaşımı şu şekildeydi:

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya düğün
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