Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın önce çekip sonra sildiği görüntüler geceye damga vurdu! Sosyal medya yasaktı ama...

Acun Ilıcalı bir süredir beraber olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girdi. Düğüne farklı camialardan sayısız ünlü isim katılırken, gecede sosyal medya paylaşım yasağı da vardı. Bu yasak Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın paylaşımıyla delindi. Gecenin gündemine oturan o paylaşım sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geceye damgasını vurdu.

Sosyal medyanın yasak olduğu düğünde çektiği videoyu paylaşan Akın, bir süre sonra gönderisini sildi.

Akın'ın paylaşımı şu şekildeydi: