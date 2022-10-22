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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

22.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Sarı Lacivertliler kendi sahalarından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon neredeyse her karşılaşmada kadro büyük ölçüde değişiyor. Potekizli teknik direktör Jorge Jesus, düzenli rotasyon yaparak hemen hemen tüm futbolcularından faydalanıyor. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken sporseverler internette "Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün (22 Ekim 2022 Cumartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbak Küçük yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'de canlı canlı olarak ekrana gelecek.

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