Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya sesleniyor

50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.