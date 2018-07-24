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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya sesleniyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, "Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. Ancak 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro" dedi. Ali Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili konuşuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:

  • İki saat dertleşeceğiz. Taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız. En önemli prensiplerimizden birisi şeffaflık. Bu programın devamı ayda bir ya da 2 ayda bir olacaktır. Kampanyam boyunca şeffaflık vurgusu yapmıştım.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapısı

  • 50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.

  • Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, henüz yapamadıklarımız var. Net olarak bakınca doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. En önemli konu Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumun sürdürülemez olduğunu söylemiştik. Toz pembe bir dünya yok. Gördüğümüz tablo, beklediğimizden çok farklı çıktı. Olumsuz anlamda farklı çıktı. Dilimden döndüğümce anlatacağım. Bunlar Fenerbahçe sırları değildir, camia bilmelidir.

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GÖREVE GELDİĞİMİZDE BANKA HESABIMIZDA HARCANACAK BİR KURUŞ YOKTU

  • İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş yok. İhtarlar gelmeye başladı. Haciz tehditleri... Geriye dönük ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar, factoring şirketleri kapımıza geldi. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Nakit akışının da hiç olmadığını gördük. Nereye baksak temlik altında olduğunu gördük.

  • Biz burada kimseyle hesaplaşmak için yapmıyoruz. Her zaman söylediğim gibi en büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Yapamadıklarımızı da niye yapamadığımızı anlatmak istiyorum. Toz pembe dünya beklemiyorduk, fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. El ele verirsek bu kötü gidişatı durdururuz dedik. Önce bizim fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Kaynak girdisi, yeni sponsorlukların edinilmesi...

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    TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

    • Taraftarımızdan da fedakarlık bekliyoruz dedik. Feneriumlara akın ettiler, forma satışında rekora gidiyoruz, kombinelere hücum edildi. Beklediğimizden de fazla destek aldık. Bize inandınız. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık olacağız. Bir seferberliğe çıkmazsak bunu değiştiremeyiz. Diğer kulüpleri de tetikleyecektir.

    FENERBAHÇE'NİN 1791 ÇALIŞANI, 452 SPORCUSU VAR

    • Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve Futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gereken kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş. Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak.

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    TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATMIŞ GÖRÜNÜYORUZ

    • Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.

    • Hisse değerlerinde 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştük. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı. Uluslararası bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.

    Borç

    BORÇ 400 DEĞİL 621 MİLYON EURO

    • En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro. Yani 3.2 milyar TL. Bu borçların 2.2 milyarı kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Borçların 1 milyar TL'si ise uzun vadeli. Fenerbahçe'nin 1 yıl içinde ödenmesi gereken 2.2 milyar TL tutarındaki borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran-Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Haziran 2018'de vadesi gelmiş veya geçmişten kalan borçlar ise 270 milyon TL. Ürkütücü değil mi?

  • Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var. Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani. Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.

  • Faktoring şirketleriyle konuşuyoruz. Bazıları sağolsun esneklik sağlıyor. İyi niyetli davranan şirketlere teşekkür ediyorum. Gereken desteği vermeyip üstümüze gelenler de var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İsterlerse haciz işlemi başlatsınlar. Usul konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Paranızı ödemeyeceğiz demiyoruz, anlayış istiyoruz. İkisi işi çok farklı noktalara götürdüler, biz de ona göre bir pozisyon alacağız.

    • 'FUTBOLCULARA BORÇ YOK' DENDİ AMA 141 MİLYON TL BORÇ VAR

    • Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolla. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil, 141 milyon TL borç var. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.

    "UEFA'DAN TEMİZ KAĞIDI ALABİLMEK İÇİN 15.5 MİLYON EURO ÖDEDİK"

    • UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5 milyon Euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik. Devlete de 43.4 milyon euro'luk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz

  • Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...

  • Temlikler... Tribün gelirleri, loca gelirleri, TFF yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium'un alacakları... 2021'e kadar tüm tribün gelirlerimiz, kombine gelirlerimizin 180 milyon TL'si temlik edilmiş. Keza loca gelirlerimiz 2023'e kadar, TFF yayın gelirleri 2023'e kadar... 1,36 milyar TL'lik gelirimiz direkt olarak finans kuruluşlarına gidecek. 1,36 milyarın 400 milyon TL'si 2018/2019 sezonuna ait, bunların hepsi temlik edildiği için yönetimimiz bunu kullanamayacak. Önümüzdeki yıllar 1,36 milyar TL'lik gelir üretene kadar bunları biz görmeyeceğiz.

    • Temlikler

    • Gayrimenkullerin tüm borçlarımızı karşılayacağı söyleniyordu ama hepsinin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara 1.4 milyar TL ipotek edilmiş.

    İpotekler

    Ali Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini de açıkladı. Sermaye artırımına gideceğiz. Onun ardından, Fenerbahçe Futbol A.Ş. için 353 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu artış problemleri çözmeyecek ama bize nefes aldıracak.

    PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
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