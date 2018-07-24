Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili konuşuyor.
Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:
50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.
İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş yok. İhtarlar gelmeye başladı. Haciz tehditleri... Geriye dönük ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar, factoring şirketleri kapımıza geldi. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Nakit akışının da hiç olmadığını gördük. Nereye baksak temlik altında olduğunu gördük.
TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.
En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro. Yani 3.2 milyar TL. Bu borçların 2.2 milyarı kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Borçların 1 milyar TL'si ise uzun vadeli. Fenerbahçe'nin 1 yıl içinde ödenmesi gereken 2.2 milyar TL tutarındaki borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran-Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Haziran 2018'de vadesi gelmiş veya geçmişten kalan borçlar ise 270 milyon TL. Ürkütücü değil mi?
Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var. Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani. Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.
UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5 milyon Euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik. Devlete de 43.4 milyon euro'luk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz
Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...
Ali Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini de açıkladı. Sermaye artırımına gideceğiz. Onun ardından, Fenerbahçe Futbol A.Ş. için 353 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu artış problemleri çözmeyecek ama bize nefes aldıracak.
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